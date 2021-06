O V Foro de Educación, a maior cita coa educación en Galicia, quenta motores e anuncia un completo programa con seis conferencias e máis de media docena de obradoiros deseñados por expertos de todas as ramas para entender o presente e debuxar, man a man coas familias e a comunidade docente, o futuro de un sector fundamental.

Ángel Carracedo, preséntanos a súa ponencia:

A existencia das especies está condicionada á diversidade. Na especie humana, que é moi recente, a súa exito biolóxico depende en parte da diversidade que temos na personalidade incluíndo comportamentos e emocións.

O TDAH é un tratorno do neurodesarrollo que non é máis que un extremo da normalidad que nun ambiente determinado(educativo ou laboral) fai que xente que o sofre teña un problema. E a solución non só está nos tratamentos ou a atención personalizada senón no respecto e no coidado desta diversidade.