Por unas aulas libres de filtros (y postureo)

La profesora de Educación Infantil Julia Teniente convirtió su taller en un espacio para hacer autocrítica y decir en voz alta esas cosas que, a menudo, se piensan pero no se dicen. La diferencia es que aquí, la respuesta de quien escuchaba no era la extrañeza, sino la comprensión. Maestros y familias atendieron a las reflexiones plagadas de humor de Teniente, quien se replantea si los recursos que utilizamos en el aula -y también en casa- con los más pequeños son realmente adecuados a sus necesidades de aprendizaje o responden en realidad a la presión del ‘postureo’. ¿Hago esta ficha con mis alumnos porque es bonita o porque me sirve para explicar algo? ¿Puedo enseñar esto sin recurrir a tanta parafernalia? «La esencia de nuestro trabajo no está en la estética, sino el sentido que le damos a cada acción», afirmó Teniente.

Menos es Más

La maestra repartió a los asistentes varias fichas con ejemplos reales de recursos educativos y les pidió que respondieran a tres cuestiones: por qué creían que se habían diseñado, por qué no lo usarían en el aula y qué elementos consideraban que sobraban. Para ella, estas preguntas son fundamentales a la hora de diseñar sus clases. También arrojó dos ideas: apliquemos el «menos es más» y la «estrategia metodológica», que consiste en pensar en lo opuesto del problema. Por ejemplo, en vez de pedirle a los niños que piensen soluciones para el cambio climático, que propongan ideas para todo lo contrario. Sus respuestas pueden propiciar un momento de debate y aprendizaje de gran valor.

El fin último de la sesión no era otro que reírse un poco de uno mismo y recuperar de nuevo la confianza en nuestras propias ideas y en nuestra propia mirada pedagógica, tanto como profesores como familias.