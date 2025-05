Foliada nos centros co gallo das Letras por un novo «Rexurdimento»

Antes de que Rosalía de Castro escribira Cantares Galegos; antes de que Castelao dese forma aos nosos símbolos; antes, moito antes, de que os versos de Xela Arias encandeasen a mocidade coa súa forza rebelde ou de que as Tanxugueiras fosen finalistas a Eurovisión, as nosas Letras xa danzaban por estas terras: das leiras aos muíños, dos camiños ás lareiras, chegando ata os nosos días por mor das ondas do vento para dar forma, fondo e literatura á nosa identidade.

Quedan cinco días para unha das edicións máis agardadas do Día das Letras Galegas dos últimos anos. Este 2025, a Real Academia Galega acordou adicar a efeméride á poesía popular oral, unha homenaxe colectiva que personifica nas cantareiras Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda; Eva Castiñeira Santos, de Muxía; e Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas catro das Pandeireteiras de Mens (Malpica).

Di a filóloga e académica da Real Academia Galega Ana Boullón Agrelo no maxistral artigo «Da tradición á vangarda» que a poesía popular oral acompaña a nosa sociedade desde sempre; que foi, tamén sempre, o medio natural de expresión e transmisión da nosa lingua; que, desenvolta no contexto das foliadas e seráns —de aí o seu carácter colectivo— foi fundamental no Rexurdimento da literatura e, aínda maís, fonte directa de inspiración para as nosas figuras máis sobranceiras.

Por iso, porque na nosa tradición oral latexan as raíces vivas da nosa lingua, e de nós mesmos, en Faro da Escola estamos especialmente ledos de celebrar este 17 de Maio coas nosas pequenas e pequenos xornalistas nun tempo no que o galego precisa da súa voz e, ao tempo, pode axúdalos topar a súa.

Despois de todo: se ao longo dos séculos pandeireteiras e cantareiras foron quen de manter viva a lingua galega aínda cando os textos escritos a prohibían, por que non ían ser quen de axudala agora, que esmorece por falta de ter quen a fale? Por que non, como propón pola súa banda Antón Santamarina, «cantar para gañar galegofalantes»? Coñecelas de preto pode ser o primeiro paso para comezar:

Teresa, Prudencia, Manuela e Adela en Mens (1982). / APOI do Museo do Pobo Galego

Adolfina e Rosa Casás

As dúas naceron na Vila da Igrexa (Cerceda) e morreron en Culleredo e na Coruña, respectivamente. Son tía e sobriña, cantadoras e pandeireteiras, con sona na contorna. Sabemos das súas circunstancias persoais polo labor de Richi Casás, neto de Rosa e sobriño neto de Adolfina, que, como músico, deu a coñecer as súas voces. Cos cambios acaecidos no medio rural, Rosa emigrou a Suíza e a Nottingham (Inglaterra) na década de 1960. Volvéronse xuntar na década de 1980, onde recuperaron o seu xeito de cantar e tocar nas celebracións familiares.

Eva Castiñeira

Naceu no lugar de Agranzón, en Muxía. De ben nova, con só oito anos de idade, xa cantaba nos bailes e romarías con outras dúas pandeireteiras veciñas da bisbarra e mais coa súa irmá Engracia. Coma moitas mulleres do seu tempo, emigrou á Coruña para traballar no servizo doméstico e asentouse no barrio de San Pedro de Visma. Foi a primeira pandeireteira en subir a un escenario cun grupo folk. Comezaba así un novo ronsel que se proxecta ata as Tanxugueiras, pasando por Leilía, grupo que lle dedicou á memoria de Eva Castiñeira o seu disco Consentimento.

Pandeireteiras de Mens

As Pandeireteiras de Mens, tamén chamadas As Vellas de Mens, foron un grupo de labregas da parroquia malpicá que lles deu o nome. Cando algunha xa superaba os 80 anos, viaxaron por Europa e América coa súa música formando parte, a partir de 1972, da Agrupación Folclórica Aturuxo. A súa historia foi rescatada nunha obra de Beatriz Busto Miramontes, musicóloga e antropóloga social, que as definiu deste xeito: «Foron mulleres, labregas, vellas,vestidas de negro, do rural, que accederon a un lugar visible e público, a un escenario, naqueles anos setenta. Situaron na escena o que estaba fóra do canon, por non representaren os modelos urbanos e burgueses, por seren mulleres, por non seren novas. Supón unha reivindicación en clave feminina: con elas comezou o proceso de plena conciencia de mirar para o patrimonio oral feminino e visibilizalo».

O seu exemplo, xunto coa alegría da súa música, estará presente estes días nos centos de foliadas previstas nos centros. Desde Faro da Escola, animámosvos a compartires a vosa enviándoa ao enderezo contacto@faroeduca.es.