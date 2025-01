Inspirando ao futuro (en feminino) da nosa ciencia

«Eu de maior quero ser científica!». O futuro do desenvolvemento científico ten moito que ver cos sonos e as aspiracións dos máis cativos e, especialmente, das nenas. Os chamados ámbitos STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) foron historicamente espazos de gran desigualdade, aínda que nos últimos anos, segundo desprenden numerosos estudos, aumentou a presenza feminina.

Para continuar impulsando a igualdade na ciencia e que as cifras non deixen de medrar, no ano 2015, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas aprobou a creación do Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Cada 11 de febreiro conmemórase ás pioneiras do sector, ponse en valor o traballo das referentes actuais e, sobre todo, promóvese entre á mocidade que a ciencia non ten xénero.

Neste sentido, os centros do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) organizan cada ano unha intensa programación de actividades nos colexios de toda Galicia (e fóra deles). Este 2025 non será unha excepción.

Obradoiros e divulgación no IEO-CSIC

Por unha banda, o Centro Oceanográfico de Vigo ten entre mans diferentes actividades con motivo do 11 F. Parte delas levaranse a cabo no marco de ‘CIMAR: Ciencia marina con los cinco sentidos’, un proxecto de divulgación científica que acerca, de forma inclusiva, a ciencia a colectivos con discapacidade física, intelectual ou sensorial.

Así, o 20 de febreiro, persoal do centro desprazarase ás instalacións do Hogar y Clínica San Rafael. Ademais, igual que en anos anteriores, persoal do IEO realizará charlas e obradoiros en centros educativos nas que visibilizarán o papel da muller no ámbito da oceanografía.

Visitas educativas no IEO-CISC. / CSIC

Videoconferencia coa Misión Biolóxica de Galicia

Pola súa parte, a Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC) proxecta diversas propostas para conmemorar o Día da Muller e da Nena na Ciencia. O primeiro: a tradicional videoconferencia con Faro da Escola, que será o 11 de febreiro. Unha oportunidade xenial para achegar ao alumnado as experiencias do persoal científico-técnico do MBG.

O Comité de Igualdade e a Unidade de Valorización da MBG tamén organizará un foro sobre a saúde mental das mulleres nas disciplinas STEM e inaugurará o mural ‘A misión biolóxica en feminino’, con imaxes das súas primeiras traballadoras.

Para completar as iniciativas, a MBG difundirá unha campaña en redes chamada ‘Mulleres referentes en ciencia’. «É unha oportunidade única para que tamén os homes da MBG se involucren co 11F e para que o peso da visibilización da muller non recaia soamente nelas», explica o centro.

‘Mariñas en Xogo’

O Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC)propón no marco do 11F o evento «Mariñas en Xogo. Ciencia mariña coas mulleres do IIM, xogos en equipo e algo de picar». A cita será o vindeiro venres 14 de febreiro, de 18:30 a 20:30, no espazo A Morada (Rúa Enrique X. Macías, 6, Vigo). Durante ela, tres mulleres falarán sobre o seu día a día no mundo da investigación mariña e despois, capitanearán os equipos dun xogo de probas de todo tipo coa ciencia e a cultura oceánica como tema central.

A maiores desta actividade, non faltarán as visitas escolares para difundir o traballo das investigadoras do IIM.