Nuestro lema: “Wikipedia no es una opción”

Cada curso nuevo, nos enfrentamos a un nuevo desafío, otro Faro da Escola que tiene que salir a la luz y en el que como reto hay que completar 32 páginas. Cuestión que en los inicios del periódico se nos antoja una hazaña monumental. Cada grupo que pasa por la “redacción” es único y con motivaciones diversas, por lo que cada curso aprendemos cosas nuevas. En esta edición, hemos superado todas las expectativas y alcanzado nuestro objetivo con creces, no solo llenamos las 32 páginas, sino que algunos artículos e ideas quedaron en la redacción.

Un acontecimiento que marcó profundamente nuestro periódico fue ganar el concurso grupal de “Xeoparque Illas Cíes, o paraíso de todos”, eso constituyó el eje central del periódico y fomentó la investigación en torno a las Islas Cíes. No solo buscamos información en la web, sino que “tiramos” de la Hemeroteca del Decano. El hecho de que no todos podían tener acceso (simultáneamente) a la hemeroteca a través de internet no disminuyó el interés del alumnado por el tema. Entre todos han leído y sintetizado información extraída de más de 50 noticias sobre las Cíes publicadas en el Faro de Vigo, desde 1929 hasta el presente año. El trabajo en equipo fue impresionante, las noticias se trabajaron en formato papel para que absolutamente todos pudiesen acceder a ellas. Y qué mejor premio, después de una labor exhaustiva de exploración en diferentes medios, que poder disfrutar de un maravilloso día en las Cíes con todo lo aprendido acerca de ellas.

El mayor desafío con este grupo fue la redacción de los artículos. Es esencial entender que algo escrito a mano se queda en nada en el maquetero del Faro y por lo tanto artículos de cinco líneas, no son artículos. Pasaron muchas horas en el aula de informática desarrollando sus habilidades de investigación en internet. Inicialmente, siempre recurrían a Wikipedia, y su sorpresa fue mayúscula al descubrir que cualquiera puede editar una entrada de la página y colar información falsa que permanecerá ahí mientras no se detecte y se corrija. Por eso, nuestro lema para el Faro da Escola fue: “Wikipedia no es una opción”. Comparar información de diferentes fuentes es fundamental. Esta tarea es exigente en primaria, pero a base de insistir, perseverando aprendimos que podemos completar un artículo con información obtenida de múltiples páginas. En este contexto, el periódico se transforma en el pilar fundamental del proceso de alfabetización mediática.

El aprendizaje obtenido mediante la búsqueda de información y la redacción de las noticias resultó muy enriquecedor y motivador para el alumnado. Plantear los temas como retos y la organización en grupos según afinidades fueron los factores clave para la motivación y coordinación del periódico. Los propios estudiantes se organizaban en equipos de trabajo y, dentro de una variedad de temas que se ofrecían como optativos, los grupos escogían aquellos con los que se sentían más identificados o que encontraban más interesantes.

El balance global de la redacción del periódico este curso fue muy satisfactorio y la implicación del alumnado increíble. De hecho, en la etapa final de la redacción del periódico, las visitas al aula de informática se volvieron tan frecuentes que, cuando por cualquier razón no podíamos asistir, el alumnado lo percibía casi como un castigo (¡aunque no lo fuera!).