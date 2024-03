A autora María Lado  e ‘Caramomia’ visitaron o Niño Jesús de Praga

Os estudantes de 3º e 4º de Educación Primaria do colexio Niño Jesús de Praga recibiron a visita da escritora María Lado no marco do ciclo de charlas con autores do proxecto de Faro da Escola.

Unha ocasión “moi emocionante” xa que, para moitos deles, tratábase da primeira vez que coñecían a unha escritora en persoa e asistían a unha firma de libros.

En concreto, Lado e mais o alumnado puideron falar por extenso do libro Caramomia, no que tamén participaron os autores Ledicia Costas, Daniel Landesa e o recentemente falecido O Hematocrítico.

“O que máis lles sorprendeu foi como se escribiu este libro, unha fermosa historia que nos deixa a pandemia e na que oito mans foron capaces de poñerse de acordo na distancia para crear e idear esta obra”, relata Sara Rodríguez, coordinadora de Primaria do centro.

A mestra pon tamén en valor a familiaridade de Lado, algo que “destacaron moito tanto os peques como os profes”: “Coñeceron o seu día a día, souberon que tamén escribía guións, que tiña unha mascota ou que, para crear moitas das súas personaxes, inspirábase en persoas da súa vida cotiá. Ademais, contoulles que ela escribía desde pequena, o que animou a moitos a contar que a eles tamén lles gustaba e mesmo a ensinarlles as súas historias. Foi un momento moi bonito e unha inxección de enerxía para seguir lendo”.