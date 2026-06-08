El concurso escolar "A Viaxe de Gotiña" deja varios premios en el Colexio Plurilingüe Alba de Vigo

El Colexio Plurilingüe Alba, ubicado en Vigo, se ha alzado con la victoria de la primera edición del concurso “A Viaxe de Gotiña: As Traídas de Auga”. Concretamente, ha sido premiado el alumnado de 4º de Educación Infantil y 4º de Educación Primaria, que pudo presentar en primera persona su trabajo a la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra (entidad organizadora del certamen), Luisa Sánchez, esta semana.

Este concurso escolar nació con el objetivo de sensibilizar a las niñas y niños sobre la importancia de mantener y conservar las traídas de agua vecinales que existen en las zonas rurales de la provincia, así como para que conozcan el desarrollo del ciclo del agua en estas zonas, desde el manantial hasta las casas.

Por una parte, los alumnos y alumnas de 4º de Educación Infantil del Colexio Alba, con la colaboración de sus padrinos y madrinas de 4º de Educación Primaria, consiguieron el segundo premio en la categoría de mural gracias a la elaboración de un mural sensorial sobre el recorrido del agua.

Alumnado y docentes del Colexio Alba reciben sus premios. / FdV

La obra destacó por su creatividad, el empleo de múltiples texturas y materiales manipulativos y su capacidad para explicar de forma visual e inclusiva el funcionamiento de las traídas vecinales. Como premio, el grupo recibió un lote de juegos Montessori para seguir aprendiendo a través de la experimentación.

El alumnado de 4º de Educación Primaria, por su parte, obtuvo también el segundo premio en la categoría de cómic, gracias a una original historia protagonizada por una pequeña gota de agua que guiaba al lector a través de todas las fases del proceso, desde el manantial hasta las viviendas. El trabajo fue reconocido con una tablet, premio que pone en valor la creatividad, el esfuerzo y la capacidad divulgativa demostrada por los estudiantes.

Durante la visita, los escolares tuvieron además la oportunidad de presentar a la vicepresidenta una maqueta del proceso de captación, potabilización y distribución del agua, una de las piezas más destacadas del proyecto. A través de esta construcción, elaborada por el propio alumnado, explicaron cómo el agua recorre las diferentes infraestructuras hasta llegar en condiciones óptimas para el consumo humano, demostrando los conocimientos científicos adquiridos a lo largo de la experiencia.

La visita de la representante provincial se convierte así en un magnífico broche final para el curso escolar y para una iniciativa que ha unido a pequeños y mayores en torno a un objetivo común: aprender a valorar y proteger un recurso tan esencial como el agua.

Lista de premiados

El CPR Alba no fue el único centro de la provincia de Pontevedra premiado en "A Viaxe da Gotiña". En la categoría Infantil, en la disciplina Mural, el primer premio fue para CRA Ribadumia y el tercero para CEIP Atín-Cela. En Primaria, en la categoría Comic, el CEIP Manuel Cordo Boullosa quedó de primero y el CEIP Atín-Cela quedó también de tercero.

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Por último, en la categoría de Primaria, en la disciplina Maqueta fueron premiados en este orden: CEIP Xesús Golmar, CPR Estudio y CPR Sagrada Corazón.