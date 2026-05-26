Un joven talento vigués apasionado por las mates: Manuel Sánchez llega a la final nacional del Concurso Pangea

Matemáticas es la asignatura más temida y odiada en los colegios y, aquellos estudiantes que sí disfrutan de aprenderla y ponerla en práctica, los más envidiados por el resto de la clase. Seguramente muchos de los que están leyendo ahora estás líneas pueden dar fe de ello. Con todo, y por suerte, siempre hay cantera de talento matemático, como demostró este pasado fin de semana Manuel Sánchez, alumno de 4º de Primaria del Colexio Plurilingüe Alba (Vigo).

Este joven alumno formó parte de la final del Concurso Pangea, una competición organizada por la Asociación Matemática Pangea y que reúne cada año a miles de estudiantes de todo el país con el objetivo de fomentar el razonamiento lógico, la resolución y el gusto por las matemáticas.

La cita tuvo lugar en la Universidad CEU San Pablo de Madrid el sábado 23 y Manuel estuvo acompañado por su familia y por su tutora, Norma Molares. Y, a pesar de los nervios y de la emoción que se respiraba en el ambiente, el vigués se enfrentó a este reto «con serenidad, concentración y confianza en sus posibilidades, demostrando madurez y aplomo», nos cuenta su tutora.

Para llegar hasta esa prueba, Manuel logró superar previamente dos fases eliminatorias y estuvo semanas preparándose para lograr ese pase final que está reservado solo para los mejores alumnos y alumnas de cada categoría. En Madrid, sus contrincantes fueron otros 10 estudiantes de 4º de Primaria, amantes de las mates como él y llegados de diferentes puntos de España.

Manuel salió «satisfecho con su participación y con las sensaciones vividas», un sentimiento que permaneció después de conocer el resultado, a pesar de que no consiguió situarse entre los tres primeros clasificados nacionales. La experiencia de llegar a la final y viajar a Madrid ya es todo un reconocimiento y un orgullo tanto para él mismo como para su familia, su colegio y también para la academia donde se prepara este pequeño talento, Kumon Vigo-As Travesas.

De hecho, desde Kumon, su profesora Carmen Pérez destaca las «cualidades extraordinarias» de Manuel y su evolución en matemáticas desde que forma parte de la familia Kumon, reconociendo su talento, su dedicación y su curiosidad científica.

Por parte de su centro educativo, su profesora, Norma Molares, reconoce que los compañeros de clase de Manuel vivieron con mucha emoción y cariño que lograse clasificarse para este concurso. Así, su maleta fue a Madrid cargada de los dibujos, los mensajes y los buenos deseos que todos quisieron entregarle antes de la gran final. Un orgullo compartido no solo por el certamen en sí (porque el resultado es lo de menos), sino por el esfuerzo, la constancia y el nivel que ha demostrado Manuel; cualidades que le han permitido a este pequeño matemático ser seleccionado como representante de Kumon España en el próximo Congreso Europeo.

Además, para concluir el fin de semana del Concurso Pangea por todo lo alto, la tutora de Manuel, Norma Molares, fue seleccionada entre los 10 docentes escogidos a nivel nacional por la organización del concurso, en reconocimiento a la implicación y al trabajo educativo desarrollado durante todo el proceso.

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En definitiva, el paso de Manuel Sánchez por el concurso ha demostrado una vez más que Vigo cuenta con una gran cantera de talento matemático y científico que, seguro, dará mucho que hablar en el futuro.