O Colexio Amor de Dios conmemora a súa exalumna

O alumnado achegouse á figura da escritora e xornalista Begoña Caamaño, homenaxeada nas Letras Galegas 2026, a través de diferentes actividades destinadas a fomentar o coñecemento da lingua e do legado da autora viguesa

Unha alumna do Colexio Amor de Dios pintando un debuxo de Begoña Caamaño. / FdV

Gabriela Barreiro

Vigo

Cada 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, unha das datas máis sinaladas para a cultura e a lingua de Galicia. Trátase dunha xornada dedicada a recoñecer e poñer en valor o legado das figuras máis destacadas da literatura galega, así como a importancia de conservar e transmitir o uso do galego entre as novas xeracións.

Unha celebración que cada ano converte as aulas, rúas e bibliotecas en espazos de encontro coa identidade cultural galega. Así se viviu tamén no Colexio Amor de Dios de Vigo viviu a celebración deste 2026 dun xeito especialmente emotivo, xa que a figura homenaxeada este ano é a escritora e xornalista Begoña Caamaño, exalumna do propio centro educativo.

Lorena Márquez, coordinadora de Educación Primaria do Colexio Amor de Dios, destaca que «a celebración deste ano foi especialmente significativa porque o alumnado puido coñecer máis de preto a figura de Begoña Caamaño e comprender a importancia de coidar, valorar e transmitir a nosa lingua e a nosa cultura». O feito de que a autora formase parte da historia do colexio fixo que a conmemoración se vivise con especial proximidade e orgullo entre alumnado e profesorado.

Alumnado lendo información de Begoña Caamaño. / FdV

Desta maneira, ao longo da semana desenvolvéronse diferentes actividades destinadas a achegar a lingua e as tradicións galegas ás aulas dunha maneira dinámica e participativa. Entre as propostas realizadas destacaron actividades plásticas como a elaboración de bandeiras e marcapáxinas, que posteriormente foron intercambiados entre estudantes doutras clases, ademais de distintas dinámicas adaptadas ás diferentes idades para descubrir a riqueza cultural e lingüística de Galicia.

A programación deixou tamén momentos especiais de convivencia entre o alumnado. Un dos máis destacados chegou da man dos estudantes de 5º de Educación Primaria, que compartiron coa rapazada de 2º a historia e traxectoria de Begoña Caamaño, creando así un espazo de aprendizaxe compartida entre os máis pequenos e maiores do centro. Un encontro interxeracional dentro das propias aulas que serviu para fortalecer vínculos e espertar a curiosidade pola literatura e pola lingua galega.

Desde o Colexio Amor de Dios sinalan que este tipo de iniciativas forman parte da súa aposta por unha educación baseada tamén na transmisión de valores e da identidade cultural. «Seguimos apostando por educar no amor á nosa cultura, ás nosas raíces e á nosa lingua, facendo que o alumnado viva estas celebracións dunha maneira próxima, significativa e chea de ilusión. Porque educar tamén é transmitir valores», conclúen desde o centro educativo.

