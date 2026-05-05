Paren as rotativas! Falta o periódico escolar!
Esta noite termina o prazo de entrega dos xornais escolares da décimo primeira edición do proxecto Faro da Escola, que contou coa participación de medio centenar de centros educativos da provincia de Pontevedra. O 11 de xuño coñeceranse os gañadores
A profesión do xornalista está cuberta de certo misterio e encanto, aínda que nos últimos anos sufriu unha campaña de desprestixio que afectou á percepción social. Con cada xornal que sae das aulas dos colexios do proxecto Faro da Escola, a ilusión por este oficio que, como dicía Gabriel García Márquez, é «o mellor do mundo», renóvase, asegurando a súa continuidade.
Hoxe, unhas cantas decenas de profesores estarán a apurar ata o último minuto para deixar todo listo e entregar o resultado final de todos estes meses elaborando noticias, entrevistas, reportaxes ou ata tiras cómicas. En total, formaron parte 51 centros educativos. Non todos logran chegar a esta data cun xornal completo, pois o traballo que require non é moco de pavo.
Algúns colexios acompáñannos desde o inicio deste proxecto, que cumpre xa once edicións. Son o CPR Divino Salvador, o CEIP de Chans-Bembrive, o CPR Bouza Brey, o CPR Quiñones de León e o CEIP de Laredo.
«Nesta nova xeración de rapaces e rapazas, na que case todo o que manipulan é dixital, o proxecto Faro dá Escola devólvenos esa ilusión por crear algo distinto, que non só vemos a través dunha pantalla. Con esta proposta, seguimos fomentando hábitos lectores entre os nosos alumnos e alumnas, aumentamos o interese e a curiosidade por saber o que ocorre ao noso arredor e favorecemos a actitude crítica da información que se nos transmite nos medios de comunicación», declaran desde o equipo responsable de Faro da Escola do colexio Quiñones de León.
Nesta edición, ademais, reincorporouse un vello coñecido, o colexio Xesuítas. Xesús Bernández, coordinador do xornal escolar, contábanos a principios de curso que estaban «encantados de volver participar» e sobre todo, «especialmente ilusionados por poder deseñalo desde diferentes ámbitos e materias, implicando as tres linguas, galego, castelán e inglés».
En canto aos centros que se estrean este curso, o Colexio Montesol e o CEIP A Lomba, ambos fan un balance positivo da experiencia. Tal e como relata Nerea, a profesora do Montesol que capitaneou o proceso, os nenos mostráronse moi motivados coa idea, e se implicou ao alumnado desde a etapa de Infantil ata a da ESO.
Ademais, o xornal escolar supuxo unha oportunidade de fomentar a expresión escrita, algo que é, a ollos desta mestra, «unha necesidade». «Temos aínda moitas cousas que mellorar e perfilar, pero aquí estamos aprendendo todos, os nenos e os profes», conclúe.
No CEIP A Lomba, onde o proxecto foi impulsado polo Equipo de Normalización Lingüística, a mestra Carmen Gago tamén recoñece as dificultades que conleva facer por primeira vez un xornal escolar. No seu caso, sofren un hándicap engadido: o colexio divídese en dous edificios, separados por unha distancia considerable que complica a comunicación. Con todo, Gago é positiva: «Se este ano hai erros, o próximo haberá menos». Prevalece o «bonito» que será ter nas súas mans a versión impresa e a aprendizaxe que se levan consigo os estudantes.
E agora que?
Esta noite péchase o prazo de entrega dos xornais. Nas próximas semanas imprimiranse e o xurado analizará con calma as propostas. Despois, o día 11 de xuño, está prevista a gala de premios. Pero sexa cal for o resultado, alumnado e docentes poden estar ben orgullosos do seu traballo. Como ben sabemos no FARO, sacar un xornal adiante é un verdadeiro desafío!
