Dos colegios de Vigo brillan por su excelencia educativa en los premios de CECE-Galicia

La palabra «excelencia»designa una cualidad a priori abstracta, pero en el ámbito de la educación, es un término que describe acciones muy concretas: excelente es aquella escuela que lleva por bandera la innovación educativa, el cuidado de su proyecto pedagógico, el fomento de la convivencia y los valores o la formación constante de su profesorado.

Este sábado, la Federación Autonómica de Centros de Enseñanza Personal (CECE-GALICIA) premió a tres centros gallegos por encarnar esa excelencia educativa. Dos de ellos, procedentes de la ciudad de Vigo y participantes del proyecto FARO DA ESCOLA: el Colegio Montesol y el Colegio Monterrey. El tercer galardonado fue el CPR Agarimo, en A Coruña.

La ceremonia tuvo lugar en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, y contó con la presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y Eugenia Pérez Fernández, Directora Xeral de Formación Profesional da Consellería de Educación.

Los Premios a la Excelencia Educativa están enfocados a la comunidad educativa de la enseñanza concertada y privada.

«Este reconocimiento es fruto del buen hacer de nuestros docentes y personal de centro, y pone en valor el duro trabajo de todos estos años», declaran desde el Montesol. El colegio, ubicado en el barrio de Coia, fue reconocido como «un centro referente en innovación, que tiene un Proyecto Educativo con un enfoque práctico hacia una educación integral, desarrollando múltiples proyectos que permiten al alumnado vivir experiencias significativas, algo clave para consolidar sus conocimientos».

Para el Colegio Monterrey, el premio respalda su trayectoria y su compromiso con una enseñanza de calidad desde su fundación, hace más de 50 años. «El galardón pone en valor el proyecto educativo del centro, basado en una educación cercana y personalizada, en constante contacto con las familias así como en la promoción de una convivencia positiva y el desarrollo integral del alumnado», reconocen.

Ambos colegios vigueses recibían esta distinción con gran alegría, como han compartido con FARO, y tienen claro que supone un impulso para seguir mejorando y avanzando hacia una educación siempre «excelente».

Premiados en CinVigo

Este fin de semana ha dejado una alegría más al colegio Montesol, y es que logró el Premio del Público en la Feria de Ciencia CinVigo, celebrada en el entorno del Náutico.

Equipo del Montesol ganador del Premio del Público en CinVigo 2026. / FdV

La batea sostenible diseñada por el alumnado de 4º de la ESO con la ayuda de sus profesoras Cristina Díaz y Ana Pousa generó un gran interés entre los asistentes de la feria. Así, el proyecto, llamado «Sabor e enerxía, enclaves da ría», se convirtió en el más votado por el público.

«Este triunfo es un reflejo del trabajo incansable, entusiasmo y enorme talento demostrado por nuestro alumnado, que no solo investigó a fondo, sino que también supo comunicar su idea con maestría tanto en el puesto como durante su aplaudido ‘Minuto de Oro’», informaban desde el centro este lunes.

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El festival CinVigo está organizado por el CINBIO y año tras año acerca la ciencia a la ciudadanía a través de sus preceptores más jóvenes, los estudiantes.