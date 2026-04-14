Últimas indicaciones antes de la gran entrega final

El proyecto educativo Faro da Escola, impulsado por Faro de Vigo, avanza hacia su fase final con la publicación de una serie de indicaciones clave dirigidas a los centros que participan en esta undécima edición. Una iniciativa que, año tras año, acerca el periodismo a las aulas y permite a los estudiantes convertirse en redactores, fotógrafos y editores por un día, viviendo en primera persona cómo se construye un periódico.

A estas alturas del curso, los alumnos ya trabajan en sus contenidos y comienzan a perfilar la maquetación de sus diarios, por lo que estas pautas resultan fundamentales para encarar con éxito la entrega final.

La fecha más importante que deben tener en cuenta es el lunes 4 de mayo, día límite para presentar los periódicos tanto en formato físico —impresos y montados como un diario tradicional— como en formato digital, mediante archivos PDF individuales de cada página.

Más adelante, el proyecto ofrecerá uno de sus momentos más especiales: el martes 2 de junio a las 19:00 horas, cuando los docentes podrán asistir al acto de impresión de sus periódicos en las instalaciones de FARO. Una experiencia única que permite ver cómo su trabajo cobra vida en papel, convirtiéndose en un ejemplar real.

El programa culminará con la entrega de premios, prevista para el jueves 11 de junio a las 10:30 horas en Vigo, en el pabellón de Navia. Cada centro podrá acudir con un máximo de 50 alumnos en una jornada en la que el transporte correrá a cargo de la organización y cuya asistencia será obligatoria. Una cita que servirá también como punto de encuentro entre centros y como celebración del esfuerzo realizado.

Cómo deben ser los periódicos

En cuanto a los requisitos, los trabajos deberán contar con un máximo de 32 páginas, aunque existe la posibilidad de reducir la extensión en bloques de ocho. También será obligatorio incluir la publicidad de los patrocinadores y respetar un formato específico en la portada, siguiendo las indicaciones facilitadas por la organización. Todo ello con el objetivo de que los periódicos mantengan una estructura profesional similar a la de un diario real.

Para facilitar esta tarea, los centros tienen a su disposición páginas de recursos publicitarios que pueden incorporar a sus periódicos. No obstante, también existe la opción de elaborar publicidad propia, una práctica que suele ser especialmente valorada por su creatividad e implicación.

Una experiencia que va más allá del aula

Faro da Escola no es solo un concurso, sino una experiencia educativa completa que permite a los alumnos comprender de forma práctica el funcionamiento de los medios de comunicación. A lo largo del proceso, los estudiantes desarrollan habilidades como la escritura, el trabajo en equipo, la organización o el pensamiento crítico, al tiempo que se familiarizan con el mundo del periodismo.

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Con estas indicaciones sobre la mesa, los centros encaran ya la fase decisiva del proyecto, ultimando detalles y dando forma a unos periódicos que reflejan semanas de trabajo, aprendizaje e ilusión. Muy pronto, todo ese esfuerzo se transformará en páginas impresas, cerrando así una edición más de una iniciativa que sigue creciendo año tras año en las aulas.