Los «auténticos» periodistas del Sagrado Corazón

Faro da Escola, el proyecto que acerca la prensa y los periódicos a los centros educativos de la provincia de Pontevedra, continúa consolidándose como una herramienta educativa innovadora en las aulas. Uno de los centros participantes es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde el alumnado vive de primera mano la experiencia de ser «auténticos periodistas». Así es como los describe Eva Martínez Dávila, una de las docentes que coordina el proyecto y que imparte lengua, gallego, matemáticas, plástica y educación física.

El proyecto transforma la forma de trabajar contenidos clave del currículo. Comprensión lectora, expresión escrita o géneros como la entrevista, el reportaje o la noticia dejan de ser conceptos teóricos para convertirse en prácticas reales. «Gracias a este proyecto lo que hacemos es trabajar de forma más manipulativa y más realista», señala Martínez Dávila. «Ellos trabajan con noticias reales, analizan sus partes y así estos contenidos que suelen ser de estudiar y chapar, los aprenden y los asimilan mejor al trabajarlos día a día».

Alumnado trabajando en el periódico escolar. / FdV

Además, el aprendizaje se extiende de forma transversal a distintas asignaturas. En plástica, por ejemplo, algunos grupos elaboran tiras cómicas que también formarán parte del periódico. En ciencias naturales, abordan temas como la alimentación saludable, integrándolos en los contenidos periodísticos.

El proyecto implica a tres aulas de 23 alumnos cada una. Todo comienza con una lluvia de ideas en la que son los propios niños quienes proponen posibles temas. «Primero hicimos una lluvia de ideas en la que eran los niños los que escribían qué posibles noticias podían formar parte del periódico. A partir de ahí hicimos toda una planificación», explica la profesora. Después, el equipo docente reparte los contenidos y los alumnos trabajan en grupos cooperativos hasta completar seis noticias por clase.

Una de las novedades de este curso es la incorporación de la competencia digital desde el principio del proceso. «Todo lo hacen escribiendo en un ordenador, enviando archivos a los profesores, sabiendo guardar el archivo que realizan, porque de esta forma también les sirve de práctica», destaca Martínez Dávila.

Alumnos trabajando en los ordenadores. / FdV

El proyecto también trasciende el aula e involucra a las familias, que participan activamente aportando ideas o contactos para entrevistas. «Les contamos el proyecto en la reunión de padres y les decimos que si se les ocurre alguna noticia o tienen algún contacto interesante, pueden aportar», explica. La respuesta, asegura, «es súper positiva».

Aunque reconoce que este enfoque supone un mayor esfuerzo para el profesorado, la docente tiene claro que el resultado merece la pena. «Aunque para el profesorado es mucho más trabajo trabajar de esta forma, en grupos y de manera más real, para el alumno el aprendizaje es mucho más significativo y duradero», afirma.

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Frente a la memorización tradicional, el impacto es evidente: «Si yo les explico las partes de la noticia en un esquema, lo estudiarían y después del examen se olvidaría. Pero al trabajarlo así, día a día, en grupo, viendo noticias reales y creando las suyas, es un aprendizaje que les va a quedar y una experiencia para siempre».