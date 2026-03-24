Semana Santa chega cargada de plans para desfrutar en familia
Concello de Vigo presenta unha programación variada con propostas como o Festival de Maxia de Rúa, VigoNature ou exposicións familiaresque combinan lecer, aprendizaxe e tempo compartido cos máis pequenos
Coa Semana Santa chamando ás portas, ábrese unha oportunidade perfecta para gozar do tempo en familia e, ao mesmo tempo, ofrecerlle á rapazada experiencias educativas, creativas e diferentes fóra das aulas. Neste contexto, as propostas impulsadas polo Concello de Vigo preséntanse como unha opción atractiva e accesible, cunha programación variada na que teñen cabida actividades culturais, obradoiros e plans ao aire libre pensados especialmente para nenos e nenas.
A cidade prepárase así para vivir uns días cheos de sorpresas. Entre as propostas máis agardadas deste ano destaca o regreso do IV Festival de Maxia de Rúa, unha cita que converterá Vigo nun gran escenario ao aire libre onde todo pode acontecer. Baixo unha estética que mestura historia e ilusión, o evento invita a familias enteiras a «mirar a través da escotilla do asombro», nunha experiencia que promete sorprender en cada esquina. Durante varios días, espazos emblemáticos como a Porta do Sol e distintos barrios acollerán actuacións de ilusionistas que levarán a maxia directamente ao público, sen barreiras e a poucos metros de distancia.
Pero a oferta non remata aí. A natureza tamén se abre paso entre os plans de Semana Santa para as familias viguesas. Máis alá das propostas culturais ou espectáculos urbanos, a cidade ofrece espazos nos que a aprendizaxe e o contacto co medio ambiente van da man, como é o caso de VigoNature, situado no monte da Madroa. Cunha ampla superficie e vistas privilexiadas, o recinto convida a descubrir a fauna e a flora dun xeito próximo e didáctico.
Un dos seus grandes atractivos é a instalación de aves irrecuperables, onde se poden coñecer de preto distintas especies de rapaces que, por diversas razóns, non poden regresar ao seu hábitat natural, converténdose nunha oportunidade única para sensibilizar á rapazada sobre a importancia da conservación da biodiversidade. O percorrido complétase con espazos tan singulares como o Exotarium, que alberga máis de medio cento de especies entre insectos, anfibios e réptiles, ou o Nocturama, deseñado para observar animais de hábitos nocturnos nun ambiente adaptado á súa actividade. Ademais, o Naturolab permite aos nenos e nenas experimentar e comprender como funcionan os mecanismos de supervivencia dos animais a través do tacto e a observación directa.
A proposta inclúe tamén zonas de ocio con actividades como tirolinas, rocódromos ou mesmo iniciativas tipo escape room, que engaden un compoñente de aventura á visita e completan unha xornada perfecta en familia.
Para quen prefira un plan máis tranquilo, a cidade ofrece tamén alternativas culturais como a exposición «MADRE MÍA! Maternidades y crías en el mundo animal», instalada no Teatro Afundación Vigo. A mostra propón un percorrido visual polo instinto maternal no reino animal, poñendo o foco nos esforzos e sacrificios que moitas especies realizan para sacar adiante ás súas crías, unha temática que conecta coa sensibilidade dos máis pequenos ao tempo que esperta a súa curiosidade polo mundo natural.
A través de impactantes imaxes captadas por recoñecidos fotógrafos internacionais como Danny Green, Mateusz Piesiak ou Joel Sartore, o público poderá achegarse a escenas de tenrura, protección e tamén de supervivencia, convertendo a visita nunha experiencia tan emocionante como educativa.
