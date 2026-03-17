Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UE responde a TrumpDiésel a más de 2 eurosMuere Fernando FrancoEncierro en Olimpia ValenciaVigo Mundial 2030Motor combustión Peugeot 2008Felipe VI México
instagramlinkedin

De visita ao interior do decano

Con motivo da Semana da Prensa, varios centros educativos participan estes días en visitas á redacción de Faro de Vigo dentro do proxecto Faro da Escola, unha iniciativa que achega o mundo do xornalismo ao alumnado

Alumnos do Martín Códax na súa visita a FARO. / FdV

Gabriela Barreiro

Vigo

Coñecer de preto as instalacións dun xornal, descubrir como funciona a redacción ou ver onde se imprime cada día o diario son algúns dos aspectos que están a descubrir estes días estudantes de distintos centros educativos nas instalacións de Faro de Vigo.

Con motivo da Semana da Prensa, alumnado participante no proxecto Faro da Escola está a visitar o xornal para achegarse ao funcionamento dun medio de comunicación e coñecer desde dentro como se organiza o traballo que permite que a información chegue cada día aos lectores.

As visitas desenvólvense ao longo de varias semanas e permiten aos escolares percorrer distintos espazos das instalacións do diario para descubrir como funciona un xornal desde dentro.

A semana pasada foi a quenda do alumnado do Colexio Martín Codax, que puido achegarse ao funcionamento do periódico e coñecer o proceso que segue a información ata a súa publicación. Durante o percorrido, os estudantes reciben explicacións sobre o funcionamento do xornal, o papel dos distintos profesionais que participan na súa elaboración e as diferentes fases que forman parte da preparación de cada exemplar. Deste xeito, poden comprender mellor todo o traballo que hai detrás de cada número do diario.

Da redacción á rotativa

A visita comeza cunha explicación de Bruno Rodríguez, quen introduce aos estudantes na historia do decano da prensa española e no funcionamento dun xornal como Faro de Vigo. Durante a charla, o alumnado coñece como se organiza o traballo na redacción, como se seleccionan os temas que finalmente se publican e que profesionais participan na elaboración de cada exemplar.

Nesta primeira parte tamén descobren o camiño que segue a información desde que se produce un acontecemento ata que se converte nunha noticia publicada, así como a coordinación entre os distintos departamentos que fan posible que o xornal saia cada día.

Tras esta explicación, o percorrido continúa na área de produción. Acompañados por Elías Moraña, os alumnos acceden á zona da rotativa na que se imprime o xornal. Alí poden observar de preto o funcionamento da maquinaria e descubrir como se leva a cabo o proceso de impresión de miles de exemplares cada día.

Esta parte da visita permite completar o percorrido que segue a información desde a redacción ata o papel e coñecer de primeira man o proceso técnico que fai posible que o diario chegue puntualmente aos quioscos cada mañá.

Nos próximos días está previsto que participen tamén estudantes do IES Mestre Landín e do IES República Oriental do Uruguai (ROU). O xornal agárdaos con moita ilusión para seguir compartindo con eles esta visita e continuar abrindo as portas do decano ás novas xeracións.

Faro da Escola

A través do proxecto Faro da Escola, o periódico busca achegar o xornalismo aos máis novos e fomentar o interese pola información e pola actualidade. Dentro desta iniciativa, e coincidindo coa celebración da Semana da Prensa, organízanse estas visitas ás instalacións do xornal para que o alumnado poida coñecer de primeira man o funcionamento dun medio de comunicación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
