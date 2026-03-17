De visita ao interior do decano
Con motivo da Semana da Prensa, varios centros educativos participan estes días en visitas á redacción de Faro de Vigo dentro do proxecto Faro da Escola, unha iniciativa que achega o mundo do xornalismo ao alumnado
Coñecer de preto as instalacións dun xornal, descubrir como funciona a redacción ou ver onde se imprime cada día o diario son algúns dos aspectos que están a descubrir estes días estudantes de distintos centros educativos nas instalacións de Faro de Vigo.
Con motivo da Semana da Prensa, alumnado participante no proxecto Faro da Escola está a visitar o xornal para achegarse ao funcionamento dun medio de comunicación e coñecer desde dentro como se organiza o traballo que permite que a información chegue cada día aos lectores.
As visitas desenvólvense ao longo de varias semanas e permiten aos escolares percorrer distintos espazos das instalacións do diario para descubrir como funciona un xornal desde dentro.
A semana pasada foi a quenda do alumnado do Colexio Martín Codax, que puido achegarse ao funcionamento do periódico e coñecer o proceso que segue a información ata a súa publicación. Durante o percorrido, os estudantes reciben explicacións sobre o funcionamento do xornal, o papel dos distintos profesionais que participan na súa elaboración e as diferentes fases que forman parte da preparación de cada exemplar. Deste xeito, poden comprender mellor todo o traballo que hai detrás de cada número do diario.
Da redacción á rotativa
A visita comeza cunha explicación de Bruno Rodríguez, quen introduce aos estudantes na historia do decano da prensa española e no funcionamento dun xornal como Faro de Vigo. Durante a charla, o alumnado coñece como se organiza o traballo na redacción, como se seleccionan os temas que finalmente se publican e que profesionais participan na elaboración de cada exemplar.
Nesta primeira parte tamén descobren o camiño que segue a información desde que se produce un acontecemento ata que se converte nunha noticia publicada, así como a coordinación entre os distintos departamentos que fan posible que o xornal saia cada día.
Tras esta explicación, o percorrido continúa na área de produción. Acompañados por Elías Moraña, os alumnos acceden á zona da rotativa na que se imprime o xornal. Alí poden observar de preto o funcionamento da maquinaria e descubrir como se leva a cabo o proceso de impresión de miles de exemplares cada día.
Esta parte da visita permite completar o percorrido que segue a información desde a redacción ata o papel e coñecer de primeira man o proceso técnico que fai posible que o diario chegue puntualmente aos quioscos cada mañá.
Nos próximos días está previsto que participen tamén estudantes do IES Mestre Landín e do IES República Oriental do Uruguai (ROU). O xornal agárdaos con moita ilusión para seguir compartindo con eles esta visita e continuar abrindo as portas do decano ás novas xeracións.
Faro da Escola
A través do proxecto Faro da Escola, o periódico busca achegar o xornalismo aos máis novos e fomentar o interese pola información e pola actualidade. Dentro desta iniciativa, e coincidindo coa celebración da Semana da Prensa, organízanse estas visitas ás instalacións do xornal para que o alumnado poida coñecer de primeira man o funcionamento dun medio de comunicación.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios