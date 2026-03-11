O proxecto «Capitán Mareas» acerca o mar aos escolares
A segunda edición deste programa educativo impulsado pola compañía galega de distribución alimentaria fará 24 paradas en 13 lonxas galegas e asturianas e prevé impactar en 700 alumnos
O obxectivo da iniciativa é que os escolares coñezan de forma lúdica a actividade pesqueira local, aprendan sobre alimentación saudable e proben receitas equilibradas con produto de mar de tempada
Cada vez máis estudantes saben que comer ben é importante para medrar sans. Pero saben realmente de onde vén o peixe que atopamos nas peixarías ou nos supermercados? Para responder a esta pregunta nace Capitán Mareas, un programa educativo promovido pola compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski que busca achegar o mundo do mar aos máis novos e fomentar o consumo de produtos do mar.
A iniciativa celebra este ano a súa segunda edición co obxectivo de que o alumnado coñeza de forma directa a actividade pesqueira local e descubra o valor do peixe e do marisco de proximidade. Para iso, o programa combina visitas a lonxas, encontros con profesionais do mar, actividades sobre nutrición e talleres de cociña.
O mar tamén ensina
Durante estas xornadas, os estudantes coñecen de primeira man o traballo dos profesionais do mar. Patróns maiores, mariscadoras e outros expertos explícanlles como é o seu día a día, que artes de pesca se empregan na zona e cales son os produtos de tempada do seu territorio. Ademais, poden observar como funciona unha poxa nunha lonxa, un dos momentos clave do proceso que leva o peixe desde o mar ata o consumidor.
O programa tamén pon o foco na alimentación saudable. Tras descubrir como chega o produto desde o mar ata os mercados e supermercados, o alumnado reflexiona sobre os beneficios do consumo de peixe e marisco e participa nun taller gastronómico no que prepara unha receita elaborada con peixe de tempada. Esta actividade está guiada polos chefs galegos de A Artesa da Moza Crecha, Lolo Mosteiro e Paula Martínez, ou polos cociñeiros asturianos de Yanik Varra Mercado, Mariano Mier e Pepo Martínez. Ao longo do programa elaboraranse 15 receitas diferentes pensadas para poñer en valor o peixe fresco a través de pratos atractivos para o alumnado, que ademais recibe un caderno co paso a paso de cada preparación.
Como novidade nesta edición, o proxecto incorpora tamén un incentivo para seguir promovendo o consumo de peixe no ámbito familiar. Cada estudante recibirá un vale de desconto para realizar compras nas peixarías dos establecementos Eroski e Autoservicios Familia. Ademais, nos supermercados da localidade onde se realiza cada taller entregarase un paraugas promocional por compras iguais ou superiores a 30 euros en produtos de peixaría durante os días posteriores á visita.
Primeira parada: Ribeira
A segunda edición de Capitán Mareas comezou na Nova Lonxa de Ribeira. Nesta primeira cita, 24 alumnos de 5º de primaria do CEIP O Grupo de Ribeira tiveron a oportunidade de coñecer de preto como funciona este espazo fundamental para a actividade pesqueira.
Durante a visita, os escolares descubriron as principais especies que se traballan na lonxa e o oficio da frota da man do responsable de tecnoloxía da Nova Lonxa de Ribeira, Joao Pedro da Cruz Baganha. Ademais, aprenderon sobre a importancia de levar unha dieta equilibrada e remataron o taller degustando unha receita moi especial: un taco de lirio preparado para a ocasión.
O inicio desta edición contou tamén coa presenza da conselleira do Mar da Xunta de Galicia, Marta Villaverde, acompañada pola alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro; o director xeral de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; o director xeral da Nova Lonxa de Ribeira, Fernando Carreira; e representantes do Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) Ría de Arousa.
«Tras o éxito da primeira edición de Capitán Mareas, en Vegalsa-Eroski dobramos os esforzos para que este programa educativo enfocado na alimentación saudable chegue a aínda máis alumnos de Galicia e Asturias», destacou José Manuel Ferreño. «Non hai mellor forma de que os máis pequenos coñezan os beneficios do peixe e o marisco dos nosos mares que visitando unha lonxa xunto aos profesionais que fan posible que poidamos gozar destes produtos cada día».
Un proxecto que percorrerá o norte
Ao longo deste ano, Capitán Mareas realizará 24 paradas en 13 lonxas de Galicia e Asturias, nas que se espera a participación duns 700 escolares. Nesta segunda edición, os alumnos visitarán a lonxa máis próxima ás súas localidades: Ribeira, Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Cangas, Baiona, Avilés e Puerto de Vega son as que participan no programa este 2026.
O obxectivo é que cada vez máis nenos e nenas coñezan o traballo do sector pesqueiro e aprendan a valorar os produtos do mar do seu entorno. Porque entender de onde veñen os alimentos que comemos é tamén unha forma de aprecialos máis… e de animarse a probalos!
Este proxecto impulsado por Vegalsa-Eroski conta co respaldo dos Grupos de Acción Local de Pesca: GALP A Mariña-Ortegal, GALP Costa da Morte, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Ría de Arousa, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Ría de Vigo-A Guarda, GALP Seo de Fisterra, GALP Ría de Muros-Noia: Costa Sostible e CEDER Navia-Porcía.
Sobre Vegalsa-Eroski
Vegalsa-Eroski conta en Galicia, Asturias e Castilla y León con 291 establecementos entre propios e franquiados baixo as marcas comerciais hipermercados e gasolineiras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox e Eroski Rapid. A súa estrutura comercial compleméntase cunha moderna plataforma de mercadorías xerais situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnoloxías loxísticas de última xeración, ademais das plataformas de produtos frescos da Coruña e centros de redistribución en Vigo e Ourense.
