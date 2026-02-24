A alimentación saudable volta ás aulas da man de Vegalsa
Os colexios participantes do proxecto Faro da Escola recibirán a partir de hoxe unha nova edición dos cadernos educativos impulsados pola compañía alimentaria, nos que se ofrecen consellos e exercicios sobre bos hábitos para unha vida sa
Que significa exactamente a expresión «somos o que comemos»? En que consiste a dieta mediterránea e por que se di que é tan sa? Como podemos interpretar as etiquetas con información nutricional dos produtos do supermercado?
Todas estas preguntas e moitas máis atopan resposta no caderno «Come rico, vive san», unha iniciativa educativa impulsada por Vegalsa-Eroski que chegará a partir deste martes aos colexios adheridos a Faro da Escola. A acción estase a converter nunha tradición anual que permite concienciar aos máis pequenos sobre a importancia de manter unha alimentación saudable e un estilo de vida activo.
Cada caderno consta de 15 follas cheas de información clara e visual sobre estes temas e unha morea de exercicios para reflexionar ao respecto e asentar coñecementos. Para comezar inclúe un cuestionario sobre a alimentación cotiá do alumnado: cal é o seu menú favorito, que deporte practican, que comeron o día anterior... Preguntas sinxelas que permiten ir abrindo conversacións sobre como nos relacionamos coa comida.
Tras isto, abórdanse cinco eixes principais: alimentación e hábitos de vida saudables; os grupos de alimentos e o prato de Harvard; a dieta mediterránea e a importancia dos produtos locais; o etiquetado nutricional e a alimentación sustentable.
A iniciativa está pensada para traballar na clase con rapaces e rapazas de 3º a 6º de Educación Primaria. Algúns dos exercicios propostos consisten en colorear o semáforo nutricional de certos produtos, lograr distinguir como falsas ou verdadeiras afirmacións sobre alimentación ou explicar coas súas palabras diversos conceptos.
Ademais, Vegalsa-Eroski tamén fai chegar aos centros escolares unha guía para docentes na que amplía os puntos que traballarán os nenos, pois o máis importante non é resolver simplemente as actividades, senón provocar reflexións e unha participación activa na clase.
Un cambio social
Este tipo de iniciativas cobran máis importancia que nunca na nosa sociedade. Os cambios no estilo de vida dos adultos afectan tamén ao da rapazada, que xa está a sufrir as consecuencias dunha rutina máis sedentaria e unha alimentación na que os ultra-procesados teñen demasiado peso.
Segundo a Enquisa de Saúde do Instituto Nacional de Estadística (INE), o 17,6% dos galegos de entre 2 e 17 anos ten sobrepeso, mentres que o 8,43% sofre de obesidade.
«A obesidade está considerada unha enfermidade crónica que ten tratamento, pero non cura», explicaba a este xornal fai uns meses a pediatra Rosaura Leis, coordinadora do Grupo de Traballo “Nutrición Pediátrica” da Sociedade Española de Gastroenteroloxía, Hepatoloxía e Nutrición Pediátrica.
A Organización Mundial da Saúde (OMS) declarou a obesidade infantil como un dos principais retos en saúde do século XXI. A súa prevalencia entre os menores asóciase a un maior risco de contraer enfermidades cardiovasculares ou patoloxías como a diabetes. Así mesmo, ten consecuencias de aspecto psicosocial, como a estigmatización ou a discriminación, expón este organismo internacional.
Ante este panorama, o máis importante é a prevención. Accións coma o caderno de clase de Vegalsa reman precisamente cara ese obxectivo.
