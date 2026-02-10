Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O futuro da ciencia tamén é feminino

O CSIC conmemora o 11F visibilizando nas aulas o traballo das mulleres investigadoras, promovendo a igualdade na ciencia e espertando vocacións científicas desde as primeiras etapas educativas

A Investigadora Paz Fernández.

A Investigadora Paz Fernández. / CSIC

Gabriela Barreiro

Vigo

Con motivo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) en Galicia desenvolve durante o mes de febreiro unha programación específica de actividades divulgativas e educativas dirixidas principalmente á comunidad baixo o lema «Todas facemos ciencia», co obxectivo de visibilizar o papel das mulleres na investigación e fomentar vocacións científicas desde as primeiras etapas educativas.

Dentro desta programación, a ciencia mariña ocupa un lugar destacado nas aulas. Unha das actividades centrais é a videoconferencia «Misión Océano», organizada pola Unidade de Cultura Científica da Delegación Institucional do CSIC en Galicia en colaboración co Faro de Vigo, no marco do programa Faro da Escola. A actividade celebrarase o mércores 11 de febreiro, de 10:00 a 11:30 horas, e está dirixida a alumnado de 4º a 6º de Educación Primaria de centros escolares da provincia de Pontevedra.

A sesión será impartida polas investigadoras Gelines Louro, Paz Fernández e Inés Viana, do Centro Oceanográfico da Coruña (IEO-CSIC), que compartirán co alumnado as súas traxectorias profesionais e o seu traballo en ámbitos como o estudo do plancto, a pesca ou as pradeiras de fanerógamas mariñas. Cun enfoque didáctico, achegarán como se investiga o mar e a relevancia destes estudos para a conservación dos ecosistemas mariños.

A programación do 11F inclúe tamén charlas presenciais para alumnado de Formación Profesional, co obxectivo de dar a coñecer o CSIC, o funcionamento das Unidades de Cultura Científica e os distintos perfís profesionais vencellados á divulgación científica. Neste contexto, ao longo do mes de febreiro impártense as charlas «O poder do audiovisual na divulgación científica do CSIC», a cargo de Patricia Quintas no CIFP Audiovisual de Vigo, e «Querémoste no CSIC!», impartida por Ignacio González no CIFP Compostela, en Santiago de Compostela.

A Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC) participa na campaña a través do seu Comité de Igualdade e Diversidade cun conxunto de accións centradas na visibilización das mulleres na ciencia. Destaca a ampliación do mural «A Misión Biolóxica en Feminino», ao que se incorporan novas referentes acompañadas dunha breve reseña das súas achegas científicas. Ademais, o 11 de febreiro terá lugar unha charla aberta ao público impartida por Carmen Martínez Rodríguez, presidenta de AMIT-GAL e investigadora da MBG, así como a integración do 11F nas visitas guiadas ao centro durante todo o mes.

No ámbito das Humanidades, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS-Xunta-CSIC) súmase á campaña cun seminario especializado e coa publicación dunha serie de vídeos divulgativos protagonizados por investigadoras do centro. Pola súa banda, o Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC) conmemora o 11F coincidindo co seu 75 aniversario, cunha homenaxe á investigadora Aída Fernández Ríos e coa mesa redonda «75 anos con elas».

Completan a programación diversas actividades do INCIPIT-CSIC e do Instituto Español de Oceanografía, con obradoiros, charlas en centros educativos e encontros abertos á cidadanía, reforzando así o compromiso do CSIC en Galicia coa igualdade de xénero, a divulgación científica e a posta en valor do papel das mulleres na investigación.

