La literatura infantil vuelve a las aulas de la mano de Faro da Escola y Xerais

Los primeros libros no solo enseñan a leer: abren la puerta a la imaginación y acompañan a los niños y niñas en sus primeros pasos como lectores críticos.

En la infancia, la lectura no solo acompaña, sino que crea hábito, despierta la imaginación y fomenta el pensamiento crítico desde edades tempranas. Con esa vocación, el proyecto educativo Faro da Escola, impulsado por Faro de Vigo, mantiene un curso más su compromiso con la lectura infantil a través de las ya consolidadas visitas de autores y autoras a los centros educativos de la provincia de Pontevedra.

Dentro de las actividades de patrocinadores y colaboradores, y de la mano de la editorial Xerais, este curso los autores ya están asignados a los centros educativos participantes, lo que facilita la planificación y el trabajo previo en el aula. Como es habitual, los centros han recibido la información con la antelación necesaria para que el alumnado pueda leer las obras y preparar los encuentros con quienes las han creado.

Autores y obras de esta edición

En esta edición de Faro da Escola participan Alba Míguez y Damián, que compartirán con el alumnado Os vagalumes de Marí; Ana Vigo, autora de O rescate do unicornio; Angie Roa, con su obra Noa e a cidade sen maxia; y Eduardo Santiago, que presentará A nena do pixama estrelado. También forman parte del programa Eva Mejuto, con Queco e Kika; Fran Alonso, autor de Véndoche un poema; y Lucía Mojón, que acercará al alumnado Biscoito de castañas.

Completan esta edición Miguel Alonso Diz, con De príncipes, princesas e outras andrómenas; Paula Rivas, autora de A incrible viaxe ao cerebro humano; y Ramón Caride, con Sara ten un segredo.

Estas visitas permiten que el alumnado conozca de primera mano a los autores y autoras de los libros que leen en el aula, convirtiendo la lectura en una experiencia compartida y cercana.

Faro da Escola es el proyecto editorial de Faro de Vigo que acerca la prensa y el periodismo a los centros educativos, poniendo el foco en la importancia de la información y en las diferentes formas de contar la realidad. En su décima edición, el proyecto mantiene la línea de cursos anteriores y vuelve a contar con la participación de centros educativos de toda la provincia de Pontevedra, reforzando el vínculo entre educación, cultura y prensa de proximidad.