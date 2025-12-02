O calendario educativo que acaba co aburrimento na provincia de Pontevedra: que toca facer hoxe?
Cada día do mes agocha unha nova proposta divertida e pedagóxica para levar a cabo tanto na casa como na escola e unha chea de recomendacións literarias e cinematográficas
Día 2 de decembro: hoxe podemos elaborar unha guía de lectura sobre o conto recomendado este mes e pensar e atopar palabras que empecen por un fonema ou unha letra determinada. Así o marca o calendario competencial da Deputación de Pontevedra, unha ferramenta pedagóxica chea de propostas divertidas e educativas para facer nos centros educativos, pero sobre todo, nos fogares.
O organismo provincial editou este curso 8.500 materiais dirixidos a Infantil e Primaria, mentres que na etapa de Secundaria repartiu máis de 2.200 unidades entre os centros da provincia de Pontevedra.
Pero que son exactamente estes recursos e que podemos atopar neles? O calendario educativo está dispoñible para descargar na páxina oficial da Deputación e contén «actividades que abranguen desde valores positivos ata hábitos de vida saudable e propostas para facer no interior, agora que veñen por diante meses fríos e húmidos, como no exterior, cando saian os raios de sol», como explicaba o deputado provincial Javier Tourís nunha presentación celebrada nun colexio de Moraña.
As ferramentas de aprendizaxe do almanaque son de grande utilidade para fomentar o tempo compartido en familia e tamén coas amizades. Ademais, están deseñadas para estimular o pensamento crítico e o coñecemento entre os cativos.
Este mes recomendamos...
Cada mes vén acompañado dunha recomendación literaria e outra cinematográfica tanto para os cativos coma para os adultos da casa. Por exemplo, neste mes de decembro no calendario de Infantil e Primaria, as películas propostas son Cleo y Cuquín; Amigos imaginarios e Zootrópolis. En literatura, A rebelión da lectura, de Fran Alonso e Chus Rojo; El hilo invisible, de Miriam Tirado; La casa en el árbol, de Andy Griffiths e Nube con forma de nube, de Cecilia Pisos.
Para pais, nais ou mesmo docentes, decembro é un bo mes para ler Ata que a morte nos separe, de Elena Gallego Abad, e Asasinato na casa rosa, de Arantza Portabales. No eido cinematográfico, as recomendacións son: Flow, un mundo que salvar; Lume (2025); River of No Return, Otto Preminger (1954); e Montana Belle, de Allan Dwan (1952).
Novo día, novas ideas
O máis interesante do calendario educativo da Deputación e que pode ser realmente útil para as familias é a proposta diaria de actividade para realizar xunto aos pequenos. Cada día inclúe unha ou dúas suxerencias que non precisan de moitos recursos para levarse a cabo. Este martes, a proposta é elaborar unha guía de lectura sobre o conto recomendado este mes e pensar e atopar palabras que empecen por un fonema ou unha letra determinada.
Ao longo do mes, as actividades van cambiando e son unha oportunidade para reforzar vínculos ou abrir novas conversas en casa. Por exemplo, o 12 de decembro a iniciativa do día proposta é conversar en familia sobre o que máis nos gustou deste ano que remata e sobre o que desexamos para o que comeza e o 15, propoñer unha sobremesa para a cea de Noiteboa, redactar a lista da compra e realizala en familia. O día 23, o calendario suxire chamar a familiares por teléfono, contarlle o que se fixo durante o día e felicitarlle o Nadal.
As ideas tamén inclúen plans para manchar as mans e pasalo en grande argallando. Que tal soa crear un centro de Nadal con follas secas e pólas de árbores o próximo martes? E se creamos xogos de mesa e pasamos a tarde do 20 de decembro? Por que non buscar receitas que poidamos facer para aproveitar as sobras das comidas do Nadal e colaborar na súa elaboración ese día?
O calendario competencial esténdese ata o remate de curso en xuño de 2026, polo que aínda faltan moitas páxinas por completar e desfrutar. Ademais da versión para nenos e nenas de Infantil e Primaria, a Deputación ten dispoñible para descargar online o calendario para adolescentes, igualmente cheo de propostas adaptadas á súa idade, coas que o aburrimento non é unha opción.
