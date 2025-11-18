Diez preguntas para resolver los misterios del pulpo

Los alumnos y alumnas de 5º de Primaria del colegio Divino Salvador de Vigo han aceptado un gran reto para este curso: desentrañar todos los misterios alrededor del pulpo, una criatura marina que además de ser uno de los platos estrella de la gastronomía gallega, es una especie fascinante desde el punto de vista científico. De hecho, está considerado uno de los animales marinos más enigmáticos.

Los estudiantes toman como punto de partida el pulpo para tratar de ir resolviendo una serie de preguntas, algunas aún sin respuesta por parte de los expertos, y que van más allá de lo científico, planteando verdaderas cuestiones filosóficas. El proyecto comenzó el 1 de octubre, está impulsado por el profesor Javier Estévez y se titula «El pulpo: un misterio en diez preguntas».

Explorar la curiosidad

Esta iniciativa, que se extenderá hasta el 1 de mayo de 2026, tiene como objetivo desarrollar competencias científicas, lingüísticas, sociales y digitales a través de la investigación cooperativa. El alumnado se divide en grupos para trabajar en torno a diez preguntas clave sobre el pulpo, investigar y crear contenidos originales basados en sus descubrimientos. Las preguntas planteadas por su profesor son las siguientes:

¿Cómo se comunican los pulpos entre sí?

¿Tienen los pulpos algún tipo de lenguaje?

¿Pueden los pulpos reconocerse en un espejo?

¿Tienen los pulpos recuerdos?

¿Cómo aprenden los pulpos?

¿Pueden soñar los pulpos mientras duermen?

¿Puede un pulpo aburrirse?

¿Sienten afecto los pulpos por otros animales?

¿Tienen conciencia?

¿Podemos decir que son inteligentes?

Para responderlas, los estudiantes pueden consultar la bibliografía seleccionada, entre la que se encuentran libros como «Los pulpos», de Richard Schweid, o «Inteligencia animal», de Emmanuelle Puoydebat, pero una parte clave del proyecto es el contacto directo con expertos. El proyecto cuenta con el respaldo de entidades colaboradoras de prestigio como el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO (CSIC) y CETMAR (Centro Tecnológico del Mar).

Precisamente durante este mes de noviembre ha dado comienzo la fase de investigación y entrevistas. Los menores ya han podido hablar con la madrina del proyecto, la escritora y divulgadora Mónica Fernández-Aceytuno, así como con Mario de Wonder (zoólogo y conocido divulgador a través de su canal de Youtube), Jennifer A. Mather (destacada investigadora de pulpos, especializada en su comportamiento y personalidad) y Selina Ernst (Asistente de Investigación en el Proyecto Octopus Intelligence). También se ha puesto en contacto con estos alumnos Peter Godfrey-Smith, filósofo de la ciencia y afamado escritor australiano.

«La idea es tejer una red que una a investigadores de todo el mundo para aprender de su mano la complejidad de la mente animal, especialmente la de los cefalópodos, que sigue siendo un gran misterio por la barrera de comunicación que hay entre ellos y nosotros», apunta el profesor Javier Estévez.

Enseñanzas

Todavía quedan meses por delante para concluir «El pulpo: un misterio en diez preguntas», un proyecto sobre el que esperamos leer en el periódico escolar del Divino Salvador, pero el alumnado ya está dedicando una hora semanal a su elaboración. Las conclusiones finales, con todo el material didáctico y artístico producido a lo largo del curso, se recopilarán además en un libro colectivo y se expondrán públicamente en el mes de mayo.

Pero todo esto va más allá de descubrir los secretos del cefalópodo: es un proyecto interdisciplinar en el que se ponen en práctica competencias científicas, lingüísticas, sociales y digitales y se entrena el pensamiento crítico y creativo.