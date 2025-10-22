Novos centros súmanse á aventura xornalística de Faro da Escola
O CEIP A Lomba súmase por primeira vez ao proxecto de Faro de Vigo e Jesuitas regresa con entusiasmo a esta nova edición
O proxecto Faro da Escola inicia un novo curso cheo de enerxía, entusiasmo e boas novas. Este ano contamos coa incorporación dun novo centro educativo e coa volta doutro que xa formou parte desta gran aventura xornalística.
Por primeira vez, damos a benvida ao CEIP A Lomba, de Vilagarcía de Arousa, que se une ao proxecto con moitas ganas de aprender e experimentar o mundo do xornalismo desde a aula. A súa participación supón un paso máis na expansión de Faro da Escola polos colexios de Galicia, e unha oportunidade para que o seu alumnado descubra como se crean as novas, como se investiga, se entrevista e se traballa en equipo para contar as historias que importan.
A coordinadora de dinamización lingüística do centro, Carmen Gago, buscaba un proxecto innovador para traballar na aula e, cando unha compañeira lle falou de Faro da Escola, non o dubidou nin un intre. «Os nenos e nenas están moi ilusionados, xa comezaron a traballar nas primeiras noticias e ideas para o xornal», explica. En total, participa todo o alumnado de 5º e 6º de Primaria, que xa se puxo mans á obra para converterse en auténticos reporteiros e reporteiras.
Mais as boas novas non rematan aí. Tamén celebramos o regreso de Jesuitas, un centro que xa participou en edicións anteriores e que volve con renovadas forzas e coa mesma paixón por fomentar o espírito crítico, a curiosidade e o gusto pola comunicación. A súa experiencia anterior enriquecerá o traballo conxunto e servirá de inspiración para os novos participantes.
O profesor Xesús Bernárdez, coordinador do proxecto en Jesuitas, subliña que este tipo de iniciativas «axudan a fomentar a creatividade, o pensamento crítico e a expresión escrita do alumnado». Ademais, engade: «Queremos que os estudantes se sintan protagonistas do seu propio proceso de aprendizaxe, investigando, reflexionando e comunicando ideas con rigor e sensibilidade».
Con estas incorporacións, Faro da Escola reforza o seu compromiso de achegar o xornalismo ás novas xeracións, promovendo valores como a colaboración, a responsabilidade informativa e o pensamento crítico. Cada curso, máis alumnos e alumnas convértense en pequenos reporteiros e reporteiras, descubrindo o poder da palabra e a importancia de contar o que acontece ao seu redor.
Desde o equipo do proxecto, enviamos unha cálida benvida ao CEIP A Lomba e unha alegre benvida de volta a Jesuitas. Agárdanos un curso cheo de historias, aprendizaxes e experiencias compartidas que, sen dúbida, merecerán ser contadas nas páxinas de Faro da Escola!
