O espírito xornalístico volve ás aulas con Faro da Escola
Arrinca un novo curso e con el a 11ª edición de Faro da Escola, a iniciativa de Faro de Vigo que convida o alumnado a converterse en xornalistas e dar vida ao seu propio xornal
A volta ao cole só significa unha cousa: regresa Faro da Escola. E este ano faino con máis forza ca nunca, cunha dose renovada de ilusión, creatividade e aprendizaxe compartida, estreando a súa 11ª edición. O veterano proxecto educativo de Faro de Vigo xa se converteu nunha tradición en moitos centros da provincia de Pontevedra: o momento no que os alumnos deixan de ser só estudantes para transformarse en auténticos xornalistas durante todo un curso. Cada nova edición reafirma o compromiso de Faro de Vigo coa educación, coa lectura e co desenvolvemento do pensamento crítico entre os máis novos.
O proxecto, coordinado entre Faro de Vigo e os centros educativos participantes, busca que o alumnado comprenda como funciona un xornal en todas as súas dimensións: desde a redacción de novas e entrevistas ata a súa publicación en papel, na web ou en edicións dixitais. Os escolares tamén se adentrarán na maquetación, no uso de fotografías, na organización de seccións e no papel da publicidade, converténdose así en verdadeiros reporteiros e editores. Ademais, aprenderán o valor do traballo en equipo e a importancia de contrastar a información antes de publicala, algo esencial no xornalismo.
A iniciativa materialízase na creación dun xornal escolar, un traballo colectivo que se enriquecerá con múltiples actividades divulgativas e formativas ao longo do curso.
Elaboración do xornal
O calendario desta 11ª edición de Faro da Escola desenvolverase entre outubro de 2025 e xuño de 2026, cun itinerario cargado de actividades educativas e creativas. A primeira gran cita chegará coa visita formativa de profesionais de Faro de Vigo aos colexios, onde explicarán ao alumnado como se constrúe un xornal: desde a redacción de novas e reportaxes ata o deseño de páxinas, o uso de fotografías e a presenza de publicidade.
Durante os próximos meses, as aulas transformaranse en auténticas redaccións improvisadas. Os pupitres encheranse de entrevistas, reportaxes, titulares creativos e maquetacións. O alumnado aprenderá que detrás de cada noticia hai unha historia que investigar, unha pregunta que facer e unha responsabilidade co lectorado. Porque a prensa non só informa: tamén ensina a pensar, contrastar e mirar o mundo con espírito crítico.
Moitas máis actividades
O programa de Faro da Escola non se limita só á creación do xornal. Ao longo do curso, os centros recibirán a visita de profesionais do diario e doutros expertos que achegarán experiencias complementarias: escritores infantís de Xerais, científicos do CSIC, talleres da Deputación de Pontevedra e actividades de alimentación saudable promovidas por Vegalsa.
Tamén haberá conferencias abertas á comunidade escolar e unha xornada específica para docentes, centrada no manexo de Scribus, o software libre que permite maquetar as páxinas. A web oficial do proxecto recollerá todo o traballo realizado e servirá como punto de encontro entre os colexios participantes.
O tramo final do proxecto
A creatividade, a orixinalidade e o protagonismo do alumnado serán os criterios que valorará o xurado, composto por profesionais do xornalismo e da educación. O martes 2 de xuño de 2026 celebrarase o acto de impresión dos xornais na rotativa de Faro de Vigo, unha experiencia única para os centros participantes.
O proxecto culminará o 11 de xuño de 2026, coa gala de entrega de premios, na que se recoñecerá o traballo dos pequenos xornalistas. Con once edicións ás súas costas, Faro da Escola consolidouse como unha experiencia que amosa aos máis novos o valor da información e o poder de contar historias.
