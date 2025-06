O Faro da Escola, un proxecto que nos define e identifica

Se o pasado curso iniciamos a experiencia do «Faro da Escola» con moita ilusión, porque desexábamos visibilizar a nosa Aula Hospitalaria e traballar co noso alumnado a importancia da prensa, o traballo periodístico e a creatividade fronte á irrupción da IA, neste entendimos que a trascendencia do proxecto ía moito mais lonxe deses obxectivos e a disfrutamos a tope!

Para toda a nosa especial comunidade educativa, o «Faro da Escola» foi , sobre todo e de inicio, unha maneira de dar «normalidade» ao noso día a día, sempre tan variado e imprevisible, tan diverso, e tamén tan enriquecedor.

Nós non somos un colexio ordinario, pero grazas ao proxecto, acadamos algo moi importante: un lugar onde aportar as nosas experiencias, os nosos esforzos, o noso traballo e actividades e tamén os nosos momentos de felicidade, que son moitos

Porque somos un cole riquiño e un chisquiño «raro» tamén. Por outra parte, o noso alumnado non é estable, xa que poderíamos dicir que vai ...e ata ás veces tamén vén! Cómpre dicir por outra parte que veñen ás clases en pixama! E por se isto fora pouco, os profes ensinamos en moitos sitios, fóra e dentro do Hospital -acompañándonos ás veces de carriños ou magos, bombeiros ou paiasos- e ata nos domicilios!

Pero xuntos acadamos un fermoso reto, ao querer superarnos e facer desta experiencia un bonito desafío: poder darlle forma ao noso traballo en equipo, implicando nel a toda a «Comunidade Cunqueiro»: alumnado, familias, profes, persoal sanitario, asociacións e ata a algún que outro centro educativo.

X Premios "FARO DA ESCOLA" 2025 / Marta G. Brea

Podemos encher esa necesidade de identidade propia, tan difícil nas nosas circunstancias: alumnas e alumnos de diferentes idades e centros educativos, con distintas situacións de vulnerabilidade e saúde, estados emocionais, etc.

Pedro Fernández

Foi moi emocionante vivir como todo o noso alumnado, sen excepcións, se implicaba a fondo, argallaba ideas para a portada, pasatempos, entrevistas ou reportaxes, ver como afrontaban dificultades e medos,mesmo superaban barreiras, tamén como disfrutaban e compartían ilusións, facían versos, debuxos ou reseñas literarias e ata debates deportivos!

Pero foi tamén un agasallo extra ver como participaban directamente nel familias e profes, enfermeiras, oncólogas, xefas de planta, auxiliares, persoal da cafetería, asociacións...

Para toda a Aula Hospitalaria do Cunqueiro o feito de participar no «Faro da Escola» é xa, sen dúbida algunha, un proxecto que nos define e identifica.