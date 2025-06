Dez anos de xornalismo escolar!

Hai proxectos que deixan pegada, e Faro da Escola é, sen dúbida, un deles. Este 2025 cúmprense dez anos desde que botou a andar esta aventura de xornalismo escolar, e hai cinco centros que estiveron aí desde o primeiro día, edición tras edición, sen faltar nin unha soa vez.

CPR Plurilingüe Divino Salvador, CPR Quiñones de León, CEIP de Chans-Bembrive, CPR Bouza Brey, CEIP Laredo e CEIP de Chans-Bembrive forman este grupo pioneiro, que apostou desde o comezo por esta proposta educativa baseada na palabra, no pensamento crítico e na creatividade.

Faro da Escola converteuse nun espazo onde o alumnado dos centros de ensino pode exercer como auténtico xornalista, contando o que acontece ao seu redor, dando voz ás súas inquedanzas e experimentando o poder da palabra escrita.

Desde o CEIP Laredo, destacan que participar no proxecto supuxo deixar atrás a tradicional revista escolar e dar paso a «un xornal en toda regra, que funciona como unha especie de anuario do curso escolar», explica o docente Abraham. Cada edición recolle «actividades como o Samaín, o Entroido, as excursións, as visitas de autores e moito máis». Ademais, subliñan o valor engadido das experiencias complementarias, como «as visitas ao Faro de Vigo, os obradoiros de xornalismo ou as publicacións reais no xornal, que fan que o alumnado se sinta como verdadeiros xornalistas».

Alumnado e profesoras do CEIP Laredo. / Cedida

No CPR Quiñones de León, o profesor Nilo Canda lembra con emoción os comezos: «Foi unha das mellores decisións académicas que tomamos», asegura. A primeira edición do seu xornal foi feita a man, e este ano recuperárona como portada conmemorativa. Máis alá dos premios, destaca que o máis valioso foi o entusiasmo compartido: «Non se trataba de gañar ou perder, senón da ilusión e da dedicación que puxemos durante estes anos».

Portada do periódico escolar do Colexio Quiñones de León. / Cedida

Desde o CPR Bouza Brey, Teresa Lemos lembra tamén o seu comezo: «Hai 10 anos chegou a vosa invitación para facer un xornal no noso cole cos nenos. Formamos un equipo de cinco profes e todos os alumnos de Primaria, e empezamos a nosa aventura con moita ilusión». Unha ilusión que, asegura, «seguimos mantendo hoxe en día e que foi medrando ata implicar a toda a comunidade educativa». Durante este tempo gardaron cada xornal, cada premio, cada visita: «Pero o que mellor gardamos é a ilusión dos nosos alumnos cando teñen o seu xornal entre as mans e che din: ‘Isto fíxeno eu’».

O Colexio Bouza Brey de visita no Faro de Vigo. / Cedida

Tamén desde o CPR Plurilingüe Divino Salvador, o profesor Javier Estévez recoñece o valor transformador do proxecto: «Desde o primeiro momento cremos en Faro da Escola, porque era evidente que sería unha marabillosa ferramenta para que os nenos participasen na súa propia aprendizaxe. Así foi, e así é». Ao longo desta década, acompañaron ao alumnado «nesta viaxe de investigación e redacción da man do Faro, onde eles mesmos puideron ver os froitos do traballo en equipo». A pesar das dificultades iniciais, como elixir os temas ou definir o enfoque, o xornal escolar logrou «abrir unha xanela á creatividade. Non se pode pedir máis. Quizais si: a alegría final de ver o seu traballo publicado».

No CEIP de Chans-Bembrive, a docente Luisa Jonte pon en valor o fondo significado deste aniversario: «Con inmensa alegría e orgullo celebramos este décimo aniversario das publicacións do Faro da Escola do noso colexio. Foi un proceso intenso, cheo de dedicación e empeño, no que cada número publicado representa moito máis que simples palabras sobre papel». Para ela, cada reportaxe é «o testemuño do esforzo, da ilusión e do compromiso postos en cada páxina. Transmiten a esencia dunha comunidade chea de vida e enerxía». E conclúe cun desexo compartido: «Que sigamos escribindo moitos máis capítulos nesta marabillosa aventura xornalística!»

Dez anos despois, estes centros demostraron que o xornalismo escolar é unha ferramenta valiosa para aprender, crear e compartir.

Parabéns a todos os centros, docentes e estudantes que fixestes posible esta marabillosa traxectoria! Grazas polo voso traballo, pola vosa ilusión e por seguir dándolle voz á escola!