As Letras cobran vida co mellor son!

«Algunha hoxe ata dicía: ‘Estou mareada’; ‘pero mareada de que?’, preguntáballe eu; ‘pois de que vai ser: dos nervios!’.Deste xeito resume Esther Fernández, directora do CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro de Vigo, a emoción vivida o mércores no centro durante unha das celebracións das Letras Galegas máis especiais de cantas alí se lembran.

O máis excepcional da xornada de homenaxe á nosa tradición oral foron os artistas convidados e é que os protagonistas desta festa foron os propios alumnos e familias do centro, xunto as agrupacións de música tradicional galega das que participan. Unha cita que lles levará tempo esquecer e na que compartiron co resto da comunidade o aprendido alén dos muros do cole, amosando o seu compromiso coa cultura e co patrimonio galego.

Este ano as Letras Galegas deron moito xogo para o alumnado de Infantil e Primaria

«Foi moi ilusionante para nós recibir agrupacións nas que participan os nosos estudantes; e eles, pola súa banda, estaban encantados de poder amosarlles aos compañeiros e docentes as súas habilidades». «Ademais, contamos como artistas especiais con tres nais que van a clase de galego e de canto», comenta a directora, que non deixa lugar a dubidas: «Pasámolo moi ben. Este ano as Letras Galegas deron moito xogo para o alumnado de Infantil e Primaria. O folclore é unha forma viva de ensinarlles a importancia da lingua».

Unha aposta polo galego que reivindica o idioma nun momento no que esmorece por falta de falantes e que aínda vai máis alá para dar relevo ás nosas cantigas e máis á roupa e aos instrumentos tradicionais do noso pobo: «É importante que non se perda, que se integre na súa vida de xeito natural, porque forma parte de nós», despídese.

Tampouco no centro San Salvador faltaron as pandeiretas. Alí celebran todos os anos o seu xa tradicional «Festival das Letras Galegas», no que cada clase protagoniza diversas actuacións para o resto do alumnado e mais as familias a modo de gala de fin de curso, polo que a temática deste ano non puido virlles máis ao pelo!

«Tratamos de que sirva para favorecer o uso e desfrute da nosa lingua, polo que todas as actuacións son en galego», explica Noelia Pérez, titora de 4º de Primaria do centro, onde este venres puideron escoitarse varias interpretacións de temas como ‘A saia da Carolina’. Para a mestra, grupos como Fillas de Cassandra ou Tanxugueiras están marcando a diferenza pola lingua entre a rapazada: «Son grupos que lles gustan moito e que lles achegan ao idioma. Ao principio veno como algo afastado, pero grazas a eles acaban bailando e cantando en galego case sen decatarse».

Só dous exemplos do moito que se bailou e cantou ao longo deste mes nunha das celebracións das Letras Galegas máis agardadas pola comunidade educativa.A única mágoa é que remate… pero, en realidade, isto só acaba se nós queremos. Nada nos impide seguir bailando, cantando —e, por suposto, falando— ao son do noso patrimonio en calquera lugar e momento. Está nas nosas mans pois, se había algunha dubida, agora xa o sabemos: el somos todos nós.