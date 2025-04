A neurocientífica viguesa de 25 anos que investiga aos axolotes en Escocia

«Hai un mundo fascinante aí fóra e deben coñecelo. A curiosidade é o primeiro paso para a aprendizaxe. O traballo da escola é provocar preguntas. Detrás delas virá a paixón polo coñecemento».Amósase convencido o mestre e escritor Xavier Estévez da importancia de estimular a curiosidade entre o alumnado. E iso, a curiosidade, foi precisamente o que conseguiu espertar entre os rapaces e rapazas de 6º de Primaria do colexio Divino Salvador a neurocientífica viguesa Lydia Lorenzo Cisneros.

Con só 25 anos, esta veciña da cidade olívica está a facer o doutorado no Institute for Regeneration and Repair da Universidade de Edimburgo. Alí forma parte dun dos poucos centros en Europa que estudan os procesos biolóxicos dos axolotes e as súas potenciais aplicacións na medicina rexenerativa humana e, máis en concreto, na reparación de lesións de medula espiñal.

Antiga alumna do IES Alexandre Bóveda e graduada en Neurociencia pola Universidade de Manchester, Lorenzo Cisneros é amiga de Anahí Barros, unha das titoras de 6º de Primaria do centro escolar e así, deste xeito tan sinxelo, foi como se xestou este incrible encontro online.

Exemplar de Axolote. / FDV

Unha criatura extraordinaria

Dúas horas durante as que o alumnado puido coñecer de preto aos adorables axolotes, caracterizados polas súas particulares branquias que semellan plumas e coñecidos sobre todo polo inalterable sorriso no seu rostro. Trátase, relatoulles a experta, dunha especie de salamántiga orixinaria de México que actualmente se atopa en perigo de extinción.

Alén da súa aparencia física, o verdadeiro interese destes anfibios radica na súa extraordinaria capacidade de rexeneración: se perden un dedo, este volve crecer; e o mesmo ocorre se un depredador lles arrinca as patas, incluíndo osos e músculos. Mesmo son capaces de reconstituír parte do seu corazón ou da súa medula espiñal; o que os convirte nunha das especies máis valoradas no ámbito científico.

A investigación con células nai resulta crucial na busca de solucións a lesións e enfermidades irreparables hoxe en día, doenzas como a paraplexia, que impiden aos pacientes camiñar de por vida. Un contexto no que o estudo dos axolotes podería marcar a diferenza: a través dun gran traballo de laboratorio, minucioso e lento, científicos de todo o mundo como Lydia están a estudar o xeito no que actúan as súas células e comparándoas coas nosas.

Un dos axolotes cos que traballan na Universidade de Edimburgo. / Cedida - Aida Rodrigo Albors

«Chegar tan lonxe como Lydia Lorenzo»

Unha charla que atrapou a atención e interese dos estudantes participantes da man dun referente que lles pilla de preto tanto en termos xeográficos como xeracionais. «É fundamental. Deben saber, e as rapazas máis, que partindo do noso entorno a ciencia pode abrir portas a un mundo global onde milleiros de científicos dedican o seu tempo a investigacións máis que interesantes; saber que eles (e elas) poderían escoller seguir ese camiño no futuro e chegar tan lonxe como Lydia Lorenzo», comenta o mestre.

A traxectoria de Lorenzo, unha moza que non fai tanto estudaba nun colexio de Vigo como eles, amosoulles en efecto as inmensas posibilidades que poderán atopar se manteñen os ollos — e a mente— abertos.

Unha nova xeración de investigadores

«Foi moi gratificante poder vivir de primeira man a curiosidade dos nenos» comenta pola súa banda a propia Lydia, parte do laboratorio da Dr Aida Rodrigo-Albors e quen se amosa moi agradecida aos mestres Anahí e Javi pola oportunidade de compartir a súa experiencia cun colexio da cidade na que creceu.

Confesa que mesmo lle fixeron algunhas preguntas para as que aínda non teñen resposta. «Pensan como verdadeiros científicos!», exclama e engade: «Pode que algún día algún estudante do Divino Salvador forme parte dunha nova xeración de investigadores e encantaríame ter formado parte desa motivación».

Malia que haberá esperar para sabelo, o certo é que, tras o encontro, foron varios os alumnos que compartiron o seu interese por coñecer un pouco máis a neurociencia. Estudantes coma Dubra García, a quen chamou especialmente a atención que existan animais capaces de curar o seu cerebro ou corazón; e quen con todo deixou claro que, iso si, «aínda era pronto para pensar no futuro a tan longo prazo».

Tamén a súa compañeira Lucía del Campo, para quen o máis interesante foi saber que existe unha posibilidade, aínda que mínima, de que as persoas con danos na medula podan volver a camiñar. Un tema complexo que cómpre explicar de xeito sinxelo en idades temperás pero que, tal e como responde Estévez as nosas preguntas, debemos traballar por levar ás aulas xa nestas etapas.