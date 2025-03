«Pinchitos», o ourizo que inspirou o xornal do colexio SEI San Narciso

Non todas as historias comezan cun gran acontecemento. Ás veces, nacen sen avisar, nun intre calquera. Un pequeno feito, un encontro inesperado, pode acender a chispa dunha gran idea. Así foi como xurdiu a nova portada do xornal escolar do CPR Plurilingüe SEI San Narciso: grazas a un ourizo, unha tarde de treboada e moita curiosidade.

Este xornal forma parte do proxecto Faro da Escola, unha iniciativa promovida polo diario Faro de Vigo que leva o xornalismo ás aulas e transforma os centros educativos en pequenas redaccións vivas, fomentando o espírito crítico, a creatividade e o traballo en equipo entre o alumnado. Dende hai dez anos, unha veintena de colexios da provincia de Pontevedra participan nesta proposta que une educación e comunicación.

No SEI San Narciso, esta experiencia cobra vida a través do Club de Xornalistas, unha actividade que se desenvolve cada semana na biblioteca escolar. Alí, entre 10 e 12 alumnos e alumnas de Primaria reúnense para repartir tarefas, escoller seccións, escribir, investigar e aprender a contar o mundo que os rodea. É un espazo onde a imaxinación e o compromiso medran da man.

Os nenos e nenas redactando o seu xornal escolar. / Cedida

Coordinado polo profesor Marcos Márquez, titor de 5º de primaria e docente das materias de Sociais e Naturais, o club aposta por unha participación activa e real do alumnado. «A idea é que participen de verdade. Que sexan eles quen decidan os apartados do xornal, propoñan ideas e se sintan donos do proxecto. Despois si, revisamos un pouco, pero intentamos non meternos moito», explica o docente.

Un curioso visitante

Foi precisamente nese ambiente de creatividade e aprendizaxe compartida onde xurdiu a portada deste ano. Ao comezo do curso, un pequeno ourizo apareceu diante da secretaría do colexio. Viña dende unha das zonas máis naturais do recinto, onde hai árbores e moita tranquilidade. Probablemente desorientado pola tormenta, acabou onde ninguén o agardaba. Tras ser devolto á natureza con coidado, os alumnos, fascinados co pequeno mamífero, decidiron chamarlle «Pinchitos» e facelo protagonista do seu xornal.

E así, Pinchitos non só se converteu na portada, senón tamén no fío condutor dunha serie de aprendizaxes: sobre os ourizos, o seu comportamento nocturno, a súa dieta e o seu papel no ecosistema. O alumnado descubriu que estes animais solitarios e discretos se alimentan de insectos, vermes e froitos, que teñen un olfacto moi desenvolvido e que se enrolan sobre si mesmos para protexerse coas súas espiñas.

A historia non só conquistou pola súa dozura, senón tamén porque axudou a reflexionar sobre a vida salvaxe que convive connosco no día a día, mesmo dentro do colexio. Non é de estrañar que este pequeno visitante conquistase a atención da redacción escolar.

Conectados coa natureza

Este curso, ademais, o traballo do club xira arredor do lema 'As nosas rías', unha proposta que conecta directamente co medio natural e co patrimonio cultural da zona. Os alumnos elaboraron contidos a partir de saídas pola costa, paseos en barco, observación da fauna e flora mariñas, entrevistas e pequenas investigacións sempre partindo da experiencia directa.

Alumnos visitando a Illa de Tambo na Ría de Pontevedra. / Cedida

Este xornal é moito máis ca unha actividade escolar porque non só serve para mellorar a expresión escrita, senón tamén como ferramenta para o promover o traballo en equipo e fomentar a creatividade dos mais pequenos.

O resultado é un xornal feito con paixón, responsabilidade e moito esforzo, que demostra que o mellor punto de partida para aprender a contar é o que temos máis preto. E, ás veces, todo comeza cun ourizo solitario. Porque as mellores historias, as que realmente nos marcan, adoitan chegar así, sen avisar.