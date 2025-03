O Entroido, unha festa para celebrar a liberdade e a nosa (multi)cultura!

Imaxina poder ser outra persoa -ou mesmo outra especie- durante un día. Converterse nun personaxe de conto, nun veciño de calquera parte do mundo, nun labrego tradicional. Todo iso foi posible estes días nos colexios de Vigo grazas á celebración do Entroido!

A rapazada dos centros escolares adicou esta última semana moito tempo e esforzo a preparar os seus disfraces para unha nova edición desta festa tan arraigada na nosa comunidade.

De feito, moitos descubriron por primeira vez este curso as orixes do Entroido galego e recibiron a visita de personaxes míticos coma o Merdeiro.

Coñecendo a tradición

Alumnado do Valle Inclán disfrazado de oficios tradicionais galegos. / Cedida

Por exemplo, o alumnado de terceiro ciclo do CEIP Valle-Inclán investigou sobre as orixes do Meco, un dos símbolos clave desta celebración e decidiu escribir unha páxina sobre o tema no seu xornal escolar, que nos adiantaron en exclusiva.

«A tradición do Meco vén de O Grove alá polo século XV ou XVI. Conta a lenda que un cura, máis coñecido polo nome de “Meco”, abusaba da poboación e un martes de entroido acabou colgado dunha figueira do monte Siradella e queimado pouco despois como vinganza polos seus excesos», contan os estudantes.

Ademais, os alumnos e alumnas de 5º e 6º de Primaria escolleron que este ano o Meco do Valle-Inclán simbolice os valores dunha ditadura e crearon unha copla para a súa queima que di así: «Ditador ou ditadora / vaite para a lavadora / que entre todos os rapaces / poremos a centrifugadora».

A titora de sexto, Iria Soto Martínez, explica a importancia desta festa: «As actividades que se propoñen adoitan ser creativas, abertas, nas que o alumnado ten voz e pode criticar o mundo no que vive utilizando o humor. Isto é clave no Entroido. É unha festa na que se celebra a liberdade».

Viaxar coa imaxinación

O profesorado do Colexio Alborada tamén quixo gozar do Entroido! / Cedida

No CEIP San Salvador de Teis cóntannos que o Entroido «é unha celebración moi motivadora para todo o alumnado, na que non só traballamos coñecementos, senón tamén o compañeirismo e o sentimento de grupo», xa que todos -ata as familias- se axudan uns a outros para confeccionar os disfraces.

Neste centro, seguindo a liña do proxecto do curso, chamado «Conectando culturas», o Entroido xirou en torno a multiculturalidade. «O obxectivo deste tema é poñer en valor a multiculturalidade e a riqueza que esta aporta no noso entorno e dentro do propio cole, xa que temos alumnos de moitas partes; Ucraína, Brasil, Colombia, Marrocos, Senegal...», explican.

Así, cada curso escolleu un país sobre o que investigar as súas tradicións e elaboraron uns traxes representativos. Como guinda do pastel (e nunca mellor dito), o venres fixeron un desfile no cole e remataron cunha degustación de sobremesas típicas de cada cultura.

E outra escola que aproveitou o Entroido para viaxar sen moverse de Vigo foi o CPR Plurilingüe Alborada, aínda que botando man especialmente da imaxinación.

Baixo a temática «Cuentos, fábulas y mitos», os nenos e nenas de todos os niveis transformáronse en personaxes coma os ananos de Brancaneves, o frautista de Hamelín, Pedro e o lobo…

A festa chegou ata o alumnado da ESO, que representou a seres da mitoloxía grega, romana e por suposto, da galega. Todos xuntos gozaron dun desfile no patio da escola onde non faltaron os bailes ata a atenta e orgullosa mirada das familias, que pudieron achegarse a compartir unha xornada tan especial cos cativos.

Sen dúbida, os colexios vigueses non esquecerán xamais este Entroido. Pero antes de que comecen a argallar a festa do próximo ano, esperamos ler as súas experiencias nos seus periódicos escolares!