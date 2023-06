A educación do século XXI non pode ser unha educación pasiva. Unha aprendizaxe práctica é máis efectiva para a comprensión do coñecemento e para o desenvolvemento das habilidades que os alumnos/as precisan. No colexio Divino Salvador queremos que os rapaces e rapazas “fagan”. Cómpre que os alumnos estean motivados e comprometidos e iso podemos acadalo a través da súa participación activa no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Á hora de abordar os contidos do xornal escolar deste curso quixemosreflectir todo isto. Moitas son as actividades, proxectos e saídas que realizamos ao longo do curso, e aínda que non están todas as que foron, sique queríamos dar unha mostra de todo o que se traballou no centro nestes meses. A Etapa de Primaria, artífice do xornal, ademais quixo convidar ao resto do cole a participar, dende os máis cativos ata os alumnos/as de Secundaria.

No xornal deste curso atoparedes entrevistas ao director do Oceanográfico de Vigo ou ao científico medioambiental Rhys Mcintosh en Nova Zelandia. Esas entrevistas permítennos mergullarnos na ciencia que se está realizando no presente e coñecer de primeira man ata onde se dirixe a nosasociedade. O presente tamén ten as súas pinceladas en textos de dúas alumnas de Primaria sobre a guerra de Ucraína, que un ano despois segue sen rematar e a eles, os cativos, tamén lles preocupa.

Quixemos introducir tamén información sobre a comida saudable e sobre o noso comedor, sobre o concurso de escrita creativa que se celebra cada ano no cole, ou sobre a nosa horta, un espazo no que aprendemos e tamén nos divertimos. Nas páxinas do xornal sucédense persoas que viñeron a impartirnos charlas: Aldeas Infantiles, contacontos, autoras de literatura infantil e xuvenil… E por suposto, quixemos falar das nosas saídas. Os días fóra da aula sempre son benvidos.

E, por último, tamén queríamos subliñar o suplemento sobre mulleres artistas que forma parte do xornal. Aproveitando o 8 de marzo, no mes da muller, coñecemos a varias pintoras que nos amosaron a importancia de perseguir os nosos soños e traballar os nosos talentos. En definitiva, o xornal é unha fiestra aberta a un curso enteiro, a todo o que aprendemos. A todo o que “facemos”.