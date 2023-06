Un ano mais, un selecto grupo de alumnas e alumnos de 6º, encargámonos de coordinar a publicación do Faro da Escola de Laredo. Temos de confesar que é unha tarefa do mais divertida…. por unha vez na nosa vida, somos nos os que temos que pedirlle contas ao profesorado.

O noso xornal este ano vai adicado ao noso orientador, Manuel Bragado, que este curso deixa a docencia para adicar o seu tempo a ler, escribir, viaxar, supervisar as obras de Vigo… en fin, xubílase. E non creades que este non foi pouco traballo, porque escribimos sobre o Club de Lectura que el coordina, fixémoslle a Editorial…

A mais disto, ao longo do curso, fomos facendo e recollendo artigos nos que se reflectían as actividades que realizábamos; deste xeito o noso xornal funciona como unha especie de anuario, pero con novas xa clasificadas como “locais”, “de cultura”, “páxinas de sociedade”….incluso temos a nosa propia carteleira, páxina de pasatempos, e incluso horóscopo de LAREDO.Todos estes traballos van moi centrados no noso proxecto anual “Laredo escénico” onde traballamos todas as artes escénicas.

Faro da Escola convirte as nosas aulas nunha verdadeira redacción na que cada quen ten a súa función: buscar a nova, redactala, supervisala, buscar as imaxes que a acompañan, maquetala....todo un traballo en equipo no que a coordinación e a cooperación é fundamental.

Un dos traballos que mais nos gustou facer nesta edición, foi a portada e contraportada: a imaxe de Manolo composta con centos de fotos nosas en miniatura, que xuntadas aleatoriamente compoñen a súa cara....todo un traballo artístico e dixital.