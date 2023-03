Leer por placer está de moda y si no que lo pregunten a los índices de lectura españoles, que han aumentado en casi seis puntos en la última década y mantienen cifras similares a la pandemia, con los jóvenes y adolescentes entre los grandes impulsores de estos datos.

Buenas noticias que llegan también a Faro da Escola, donde, como cada año por estas fechas, han empezado ya los talleres con visitas de autores a los centros escolares. Los personajes de nuestros libros favoritos cobran así vida en el aula y llegan para revolucionarlo todo.

Y es que: “Cuando leemos todo es posible, sobre todo lo imposible”.

Esta es una de las frases favoritas del alumnado de 2º y 3º de Educación Primaria del Colegio Barreiro de Vigo. Pertenece al libro ‘Cando leo’, una de las últimas obras de la autora Eva Mejuto, que el pasado viernes se presentó en el centro para conocerles in situ y charlar y jugar con ellos en torno a la literatura.

“Cada uno de los alumnos preparó un dibujo en el que expresaba cómo se siente cuando lee — seguro, cómodo, importante, de viaje— para regalárselo. A Eva le encantó y a ellos todavía más. Les hizo mucha ilusión conocerla en persona y se lo pasaron genial”, nos cuenta en esta línea Samuel Rivas, tutor de 4º de Educación Primaria y profesor de Ciencia de 2º y 3º de EP en el centro, donde están encantados con el libro: “Es perfecto para preparar actividades, consigue que leer les interese y que, además, aprendan a expresar sus emociones”.

Una cita en la que, además de comentar el libro con los niños y niñas del Colegio Barreiro, Eva también les retó a crear una historia entre todos. La sorpresa llegó con el resultado, cuando los pequeños escritores decidieron enviar a un astronauta al espacio, pero, ojo, con un oso panda como compañero de aventuras: “Ya ves que la imaginación de los niños da para mucho”, sonríe Samuel.

“Son actividades muy atractivas para los niños y a la vista está que les motivan”

Y del texto a la ilustración, pero también en el espacio. Porque en el CEIP da Cruz-Budiño también se lo han pasado en grande con las aventuras del Capitán Lentella y su gran compañero Rufino.

Procedentes del planeta Lentellón, quieren dar la vuelta al universo y su primera parada ha sido La Tierra. Aquí no han querido perderse la oportunidad de conocer a los estudiantes de 2º y 3º de Primaria del centro, donde su creador, Jorge Campos, les plasmó en la pizarra para que estuviesen muy muy presentes.

“Les gustó tanto que preguntaron si ellos también podían dibujar mientras Jorge les iba explicando cómo crear a cada personaje. Repartimos folios y ellos le iban imitando, salían dibujos muy chulos y ellos empezaron a emocionarse al ver lo que eran capaces de hacer paso a paso, siguiendo las instrucciones del autor”, nos cuenta Mar Fernández, tutora de 3º de EP en el colegio.

“Mira, hablé con ellos después y me contaron que se lo habían pasado genial, y no solo eso, sino que después de la visita de Jorge varios de ellos me pidieron el libro para leerlo. Repetiremos el curso que viene porque para los niños son actividades muy atractivas y dinámicas, que a la vista está que les motivan mucho”.

Los talleres de Faro da Escola echan así a andar un año más con muy buenas sensaciones. Una experiencia en la que, además de Eva Mejuto y Jorge Campos, también están participando Alonso Diz, Bea Gregores, Berta Dávila, Anxo Iglesias, Fon, Hematocrítico o Ledicia Costas, quienes seguirán corriendo grandes aventuras con los alumnos de los centros del proyecto escolar durante todo marzo y abril, ¿los veremos también en las crónicas y noticias de los periódicos de Faro da Escola? Habrá que esperar para saber más.