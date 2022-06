Moitas veces son os máis pequenos os que nos ensinan as maiores leccións. Un exemplo son todas as campañas que levaron a cabo os centros de Vigo e da súa contorna para axudar, por exemplo, ás víctimas do conflito en Ucraína ou á protectora de animais de Vigo. Proxectos que nacen da man de mestres e alumnos concienciados que saben que axudar aos demais é algo que tamén pode ensinarse na escola.

E aínda que o curso está a piques de rematar, algúns colexios apuran as derradeiras semanas para axudar a conciencia.

Campañas de doación de sangue

Un exemplo é o centro Niño Jesús de Praga, que o próximo venres 17 será a ubicación dunha campaña de doación de sangue, para conmemorar que hoxe (día 14) é o Día Mundial do Doante de Sangue.

Unha cita moi importante que os estudantes, aínda que algúns sexan demasiado pequenos para doar, teñen moi presente, pois saben o importante que pode ser para a xente que o necesita.

Son os nenos e nenas do centro os que piden que se achegue a maior cantidade de xente posible ao seu colexio, ubicado en Rosalía de Castro 55, onde atoparemos a Unidade Móbil habilitada para a doación en horario de mañá e de tarde.

Actos polo Día do Medio Ambiente

Pequenos xestos coma este acompañan tamén ao alumnado do CEIP Valle Inclán. Coa creación, fai un par de anos, do club de Convivencia no seu centro, onde estableceron a súa intención de buscar e traballar por “O mundo que queremos”, os estudantes deste centro de Lavadores buscan “retos” en cada curso para organizar campañas e conseguir “facer un cambio na sociedade”.

Este ano decidiron traballar con animais e coa natureza, polo que, ademais de conseguir recopilar máis de 1000 kilos de comida e útiles para a Protectora Biosbardos e a Protectora de Vigo, crearon “un acubillo da biodiversidade no patio, que leva o nome da nosa inspiración neste proxecto, David Attenborough”.

“Agora xa estamos pensando no reto para o ano que ven!”

E é que non é a primeira vez que o estudantado o CEIP Valle Inclán coida da natureza, xa que plantaron un viveiro no centro que, durante os meses de verán “cando non poida estar correctamente asistido porque non había clase”, donaron á mancomunidade de montes: “E aínda acudimos de vez en cando a visitalo!”

Para pechar o proxecto, organizaron unha recaudación de fondos coas vendas do seu Mercado Solidario, con artesanía e manualidades que podían mercar pais, nais, familiares e incluso alumnos. A recaudación total destas actividades é todo un logro, xa que o centro ten só 70 alumnos.

Finalizando a campaña, o mércores pasado protagonizaron un acto polo Día do Medio Ambiente, no que participou o Xefe Territorial de Educación e celebraron o éxito desta actividade. “Agora xa estamos pensando no reto para o ano que ven!”

Actuacións para marcar a diferencia que nos axudan a alcanzar “o mundo que queremos”.