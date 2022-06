El proyecto FARO DA ESCOLA dio ayer un nuevo paso: la visita del profesorado de los colegios participantes a la rotativa del diario decano español para realizar la impresión de uno de los periódicos realizados por los niños. Como invitado de excepción, tuvieron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que siguió el proceso al igual que las profesoras con grabaciones de vídeos y fotos. Al término, pudieron llevarse al centro un paquete con cada uno de los ejemplares realizados en esta campaña.

Sin embargo, tendrán que esperar a la próxima semana para recibir el montante completo de cada colegio una vez se celebre la gala de entrega de premios.

El regidor vigués aprovechó para destacar al profesorado: “Hacéis un trabajo importantísimo, sois las y los responsables de la educación y conocimiento de las niñas y los niños. El mundo es conocimiento. Transmito mi admiración y reconocimiento por vuestro trabajo, por la vocación que tenéis en la profesión”.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para FARO. “No es una casualidad –señaló– que el diario decano de todos los de España esté en Vigo. Conseguir ser el periódico de más años de vida no es una tarea fácil. Ya le gustaría a Madrid, Barcelona o Valencia tenerlo”, para añadir: “Me siento orgulloso de lo que significa FARO”. A continuación, reconoció que lo lee “en el móvil al menos cada media hora”.

El mandatario vigués resaltó que el diario decano “es fundamental para el territorio, por la información. Pone en valor este territorio. Por eso el FARO DA ESCOLA tiene tanto interés, porque al final es enlazar con el ADN, con la tradición”.

Tras sus palabras, intervino el director de FARO, Rogelio Garrido, que destacó la importancia de participar en el proyecto formativo de este periódico con los colegios. Al respecto, animó al profesorado a “obligar a los niños a pensar, obligarles a valorar, a informarse de los valores que tienen en su territorio” a la hora de elaborar el ejemplar en cada campaña.

Reconoció que se debe “escribir bien pero para escribir bien hay que pensar bien. Es muy difícil escribir de una forma clara y concisa si antes no tienes un pensamiento claro. Son valores muy buenos que hay que conservar en una sociedad tan tecnificada”.

Por último, indicó la necesidad de cuidar el trabajo de los pequeños en este proyecto “porque algunos de los niños que participan serán periodistas. A veces, estos proyectos siembran mucho más de lo que cuentan”.

Estas declaraciones fueron realizadas en la zona de preimpresión del periódico donde Bruno Rodríguez, responsable Tecnologías de la Información (TI) de FARO DE VIGO y La Opinión de A Coruña, dio detalles del proceso de impresión. Para ello, explicó que las páginas se transmiten vía digital de los ordenadores de redacción a los de zona de impresión donde los rodillos tiran de las planchas de aluminio. Mediante un proceso de positivado la tinta se va pegando a ellas para después el papel ser impreso en la rotativa.

El profesorado no ocultó su sorpresa al conocer detalles como que la rotativa de FARO llega a imprimir 45.000 ejemplares a la hora. El propio alcalde presenció todo el proceso. En la tarde de ayer, se realizó la impresión del periódico elaborado por el Colegio Divino Salvador. El regidor pulsó el botón de inicio de impresión al unísono con la profesora de dicho centro Chus Pascua.

La docente, visiblemente feliz, al recoger el primer ejemplar impreso señalaba que “es un orgullo ver cómo el trabajo del alumnado, la información que han hecho, sale finalmente en papel. Es una satisfacción. Es la primera vez que lo veo. Me ha sorprendido el proceso para que salga perfecta la impresión en los colores perfecta sin que salga borrosa como en otros periódicos. Ahí se ve la importancia de la tecnología, si no hay una buena tecnología, no hay un buen fruto. Este proyecto de FARO DA ESCOLA es importante porque acerca a los alumnos a la realidad”.

Otro profesor que acudió ayer fue Orestes Otero, profesor del CEE Saladino Cortizo, centro de educación especial. Para él, este proyecto educativo lanzado por FARO “es una buena idea para ver el proceso completo. Está muy bien porque los chavales van creando sus propias noticias. Mis alumnos le hicieron la entrevista al alcalde de Vigo aprovechando que venía al centro inaugurar unos columpios. Estaban nerviosos pero contentos. Les vino bien”.

Por su parte, Laura Álvarez y Lucía Pardo, del CEIP Quiñones de León, resaltaban que FARO DA ESCOLA permite al alumnado “tener un contacto más cercano con la prensa y en el futuro conocer la estructura de un periódico. Tienen ilusión por llevarlo a casa y enseñarlo a las familias y les gustó mucho trabajar con los ordenadores y en equipo. Además tienen ganas de ir a la gala. Es algo nuevo porque hace tiempo que no van por la pandemia”.