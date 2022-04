O autor Ramón Veiga a é un veterano no mundo dos contos, e ben o saben os membros de Faro da Escola, que veñen de recibilo nos seus colexios, escoitando os seus relatos.

Pero desta vez, xunto ao ilustrador Iván Rodríguez, quere contar unha historia dedicada para os nenos de todo o mundo.

"A nosa intención é distribuílo por redes, envialo por whatsapp e darlle a máxima visibilidade" comenta o autor. "É o noso particular 'Non á guerra' ".

Os dous autores presentan aos nenos unha "Bomba de chocolate", un título delicioso e con moito significado, que reflexa a realidade das vítimas máis pequenas do conflito ruso-ucraíno.

Neste conto, a imaxinación é a maior protección que teñen, poñendo en valor a amabilidade e o cariño xenuíno dos rapaces cando se trata de axudar.

Un texto cheo de intención, que pretende poñer o foco nos sentimentos das vítimas máis inocentes do conflito, eses cativos e cativas que teñen que fuxir das súas casas dun día para outro e que deberían ter como única preocupación os seus xoguetes, os mundos de ensoño e merendar chocolate.

A historia só está dispoñible de forma online, coa intención de maximizar a súa compartibilidade e, para iso, pódese descargar e consultar na páxina de Vinte na Praza.

Vai dirixida a nenos, pero tamén pode remexer as emocións dos adultos: "Todos preguntámonos como é posible que haxa guerra en pleno século XXI" afirma o autor. "Os que temos máis anos necesitamos menos explicacións, pero os nenos e nenas é algo que non entenden e non asumen. Se cadra, ofrecéndolles algún tipo de material sobre o asunto, e máis se é esperanzador, poidan chegar a entender un pouquiño mellor o mal que funciona o mundo".

Recuperando o espírito de #EuQuedoNaCasa

Non é a primeira vez que o escritor ferrolano crea un relato infantil coa intención de difundir unha mensaxe importante para as crianzas. Tamén xunto ao ilustrador Iván Rodríguez, durante o confinamento compartiu nas redes un conto no que reflectían a situación dos nenos e nenas confinados na casa, tratando de transmitirlles folgos nunha situación incómoda e sufrida.

Tanto Bombas de chocolate como #EuQuedoNaCasa foron pensados para compartir en redes: "En ningún momento nos formulamos a súa publicación en formato físico. Libros en papel xa temos uns cantos, e pensamos que é importante que haxa material máis inmediato e que poida chegar a moita máis xente, sobre todo se falamos de temas tan de actualidade".

Precisamente, nunha visita organizada por Faro da Escola ao Saladino Cortizo, unha rapaza preguntou a Ramón se ía escribir algo sobre a guerra.

"Nese momento o texto estaba xa feito; esa mesma noite propúxenlle a Iván que o ilustrase e, nuns días, xa estaba nas redes".

De feito, Ramón recorda que nas súas visitas co Faro da Escola fala da súa obra e "do que me move a escribir", polo que esta historia será incluida nas seguintes sesións.