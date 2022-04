A comezos de curso, o escritor arousano Ramón María del Valle-Inclán enviou unha carta aos alumnos do colexio vigués que leva o seu nome. Quería felicitalos polo seu traballo no proxecto de Faro da Escola no curso anterior, e animounos a seguir redactando novas relacionadas co centro e co seu mundo próximo, pero tamén con todo tipo de temas que lles interesasen.

Por iso, neste centro de Lavadores crearon un Club de Xornalistas onde practican a profesión, redactan artigos e descubren o funcionamento dos programas de maquetado. Creando o Faro da Escola, dende cero Para elaborar un xornal coma o Faro da Escola, no CEIP Valle Inclán habilitaron un buzón para que os rapaces e rapazas poidan meter as súas ideas para novas, temas interesanes e proxectos para redactar. Logo as recuperan, as redactan e colocan una boa fotografía que ilustre o artigo. Así, no momento en que as teñen preparadas as colgan nunha cortiza onde poden ser vistas por todos os demais alumnos do cole. Estas novas, despois, son pasadas por eles co programa Scribus para formar o novo Faro da Escola do curso 2021-2022. As actividades deste tipo son unha parte habitual dos proxectos do colexio, con obradorios de cociña, de robótica... pero que se viron paralizadas coa chegada da pandemia, e que actualmente tiveron que readaptar para traballar en grupos máis reducidos. Aínda así, lograron manter o seu Taller de Escritura Creativa, que ten lugar os venres, e que tras a celebración da Semana da Prensa convertiron nun Obradorio de Xornalismo. Deste xeito, cada clase aporta o tema do que quere escribir e, xuntando a todo o colexio, van construindo o total do xornal, coma se traballasen en seccións dunha redacción profesional. A idea é construir unha publicación que queiran ler eles e esté feita por eles, coas novas que realmente lles interesaría ler e pensando en informar a todos os compañeiros e compañeiras sobre os temas máis interesantes da actualidade. Así é como xurden os artigos, e así é como xurdiu o Club de Xornalistas. Para que os nenos tamén colaboren cos xornais Se algo teñen moi claro os membros deste Club tan atraxente é que os diarios non poden estar feitos só para os adultos. Algúns levan colaborando co Faro da Escola “dende infantil”, como Gael, que actualmente está en terceiro, e ten moi claro o importante de escribir e crear esta publicación: “así os nenos tamén poden contar cousas para os xornais”. Pode que os que escribimos as novas teñamos que ter máis en conta a visión do mundo dos rapaces e rapazas máis pequenos, xa que moitas veces se fixan en cousas que os adultos pasamos por alto. E esa é unha das virtudes máis importantes que debe ter un bo xornalista.