‘En la era de los niños cosa’: cuando la crianza se convierte en un proyecto de optimización

La crianza se ha convertido en uno de los grandes filones de la literatura de autoayuda. Cada año se publican manuales que prometen enseñar a padres y madres cómo educar, estimular o acompañar mejor a su prole. A la contra aparece 'En la era de los niños cosa' (Lengua de Trapo), una colección de ensayos en la que el filósofo y profesor universitario Santiago Gerchunoff cuestiona, con humor, una crianza convertida en proyecto de optimización y a los hijos en «cosas» que deben ser constantemente mejoradas.

¿Qué son los «niños cosa»? ¿De dónde sale este concepto?

Tiene que ver con notar que todo lo vinculado a la crianza y, para empezar, la propia decisión de tener hijos, se ha convertido en algo tan libre, voluntario, consciente, pensado, decidido... Todas ellas cosas que no tienen por qué ser malas. Pero ha llegado hasta tal punto que la idea de tener niños empieza a parecerse a un proyecto que podríamos poner en la misma lista que hacer un viaje a la India a meditar, hacer un doctorado, comprarme un coche o mudarme. Entonces pasan a ser una «cosa» en ese sentido: un proyecto. El problema es que no son exactamente una cosa, no son exactamente un proyecto nuestro. Son personas. Y ahí empieza la complicación.

¿Qué estamos perdiendo como padres y madres al tratar la crianza como un emprendimiento?

Sobre todo, la espontaneidad. Y hay un punto muy importante para mí, que todo esto lo hacemos por amor. Al querer hacerlo lo mejor posible, emprendemos o decidimos hacer cosas bastante absurdas, bizarras. Por ejemplo, hablarle a la persona más cercana a nosotros, un hijo, en una lengua que nos es lejana. Es el caso del «angloparlante de parque infantil», alguien que no es angloparlante de nacimiento, pero se fuerza a hablar en inglés con su hijo. Si lo piensas, es porque ya está pensando en el mercado laboral, en cosas lejanas que no tienen nada que ver con la relación entre él y su hijo. Lo que está perdiendo es espontaneidad, cercanía, afecto. Con tal de hacer mejor al hijo, me alejo del hijo. En realidad, aunque lo vemos, nadie puede llevarlo del todo a cabo porque nadie quiere perder la espontaneidad. Se ve, por ejemplo, en los cabreos. Tú puedes estar hablándole a tu hijo en inglés, pero si tira algo no le dices «fuck», le dices: «Joder, niño, no hagas eso». Ahí se ve que, en realidad, hay algo de impostura. Son intentos fracasados porque lo que se pierde es tanto que es imposible renunciar a ello de verdad.

¿Hasta qué punto la obsesión por hacerlo todo bien está llevando a los padres a invadir también el espacio educativo de sus hijos?

Todo parte de lo mismo. Queremos hacerlo tan bien, queremos ser tan buenos padres, hacer tan bien a los niños, que creemos, por ejemplo, que cuanto más pendientes estemos de su formación, de la escuela o del colegio, mejores padres somos. Entonces hay una gran invasión por parte de los padres del espacio educativo. Pero ahí se pierde de vista el objetivo originario de la educación pública, de la educación reglada. La idea era justamente que, al menos durante un tiempo, los niños se liberasen de los padres, de la particularidad de sus hogares, y estuviesen en un ámbito donde se reuniese aquello que se supone que los va a hacer independientes y libres. Pero si metes a los padres todo el tiempo a participar en el colegio, a estar pendientes, a saberlo todo, estás arruinando el invento.

Actualmente se usan para la crianza cámaras, sensores, aplicaciones... ¿Estamos convirtiendo la crianza en una especie de panóptico?

Es la misma obsesión. Está toda esta cuestión de que, mientras el bebé duerme, hay una cámara filmándolo continuamente y el padre puede mirar y saber si llora, vigilarlo continuamente. Lo que se intenta evitar; otra vez con buena intención, es que ese llanto dure de más. En cuanto llore, tú lo vas a ver y vas a ir. Lo que están haciendo esos padres es evitar la experiencia. No quieren que el niño llore, no quieren que tenga frío. Pero si en algo consiste crecer es en experimentar el mundo, va a estar siempre filtrado y anticipado por el amor de los padres. Pero es un amor que aleja de alguna manera al bebé de experimentar el mundo. Se convierte un poco en un «bebé Tamagotchi», un bebé virtual, alguien que no está experimentando el mundo directamente, sino a través del filtro de los ojos de los padres, de una pantalla... Este es otro gran ejemplo de cosificación del niño.

«Si en algo consiste crecer es en experimentar el mundo». Santiago Gerchunoff — Filósofo y profesor

Al mismo tiempo que aumenta la vigilancia tecnológica, existe un discurso cada vez más fuerte contra las pantallas. ¿Estamos demonizándolas demasiado?

Efectivamente, hay un exceso de demonización que nos lleva a hacer cosas absurdas. Con tal de que no vean pantallas, los convertimos en una especie de ermitaños sociales, porque todos los niños están con pantallas y, supuestamente por hacerles bien, se las quitamos. Es un tema muy ambiguo. El uso que hacen los niños de las pantallas, las redes sociales, los videojuegos, cómo están enganchados al móvil... es un temazo que tampoco encaro demasiado en el libro. Mucho cuidado también con prohibir las pantallas o con determinadas ideas de regular las redes, porque ahí sí que los estamos dejando sin ningún lugar para ellos.

¿Hemos ido eliminando los espacios en los que los niños podían estar sin sus padres?

Otro de los temas de los que hablo en el libro son los cumpleaños infantiles. Antes había un padre vigilando y punto. Tú dejabas al niño, te ibas a casa y luego volvías a buscarlo. Hoy se quedan todos los padres. Es una fiesta de padres y niños y, por tanto, otro espacio de independencia que han perdido los niños. Les hemos ido quitando esos espacios. La premisa no dicha aquí es que los niños necesitan para crecer un ámbito fuera de la mirada de los padres, sin vigilancia. No existe un niño que pueda crecer sin eso. Por un lado, nos da miedo, porque es lo incontrolado, pero ojo también con cercenarles eso, porque entonces, ¿qué les queda?

¿Qué opinión tienes de la proliferación de libros de autoayuda y manuales para padres y madres?

Mi libro es como un libro anti libros de autoayuda o de consejos. No da ningún consejo, más bien hace preguntas. Efectivamente, hay toda una gran industria que tiene que ver con el deseo de los padres de hacer las cosas bien. Siempre está la idea de que existen expertos que te pueden decir cómo hacerlo bien o mal. En la edición española del libro, la portada muestra a unos padres armando a un niño como si fuera un mueble de Ikea. La idea es que habrá alguien, o un manual, que me diga cómo encajar bien los engranajes de esa «cosa» para que funcione. El problema es que el niño no es una cosa. Pero la propia literatura infantil se ha ido transformando también en una especie de herramienta para mejorar esa «cosa». En lugar de preguntar: «¿Qué cuento nuevo tienes que mole, que sea divertido, que sea para alguien a quien le guste el misterio?», es muy habitual escuchar: «¿Qué tienes para trabajar los celos? ¿Qué tienes para trabajar el duelo?». Esa idea de «trabajar» está muy metida. De pronto los libros, la literatura, la ficción; que tenían que ver no con lo educativo, sino con lo divertido, lo apasionante, lo emocionante, con la tristeza, la alegría, con todo aquello en lo que consiste el arte; se han convertido también en una herramienta edificante.

«Mi libro es como un libro anti libros de autoayuda. No da ningún consejo, más bien hace preguntas». Santiago Gerchunoff — Filósofo y profesor

¿Hemos convertido la literatura infantil en una herramienta de optimización?

La literatura ya no es el lugar del recreo, de la diversión, de fugarse, sino que ha sido incorporada totalmente a lo obligatorio, lo educativo, lo bueno, lo edificante… Tiene que haber un espacio de fuga, un espacio de esparcimiento lejos de la vigilancia, y ese espacio se ha ido trasladando hacia internet y las pantallas. Ahí los niños pueden hacer espontáneamente lo que hacía un niño a principios del siglo XX o finales del XIX cuando leía novelas de aventuras para evadirse de la realidad, o lo que en otro momento significaba ver la televisión o los dibujos animados. Hoy se ha convertido en mirar el móvil, TikTok o YouTube. Las librerías y los libros han quedado como herramientas educativas del discurso de los padres y del colegio, no de los propios niños.

¿Se está convirtiendo tener un hijo en una decisión estrictamente personal?

Como cada vez somos más libres individualmente y estamos menos presos de mandatos que nos vienen de fuera, tenemos más posibilidades de hacer en la vida solamente lo que queremos. La decisión de tener un hijo, que antes era algo que venía incluido en el «pack» de la vida, hoy, para bien, no es algo a lo que se nos obligue, lo decidimos. Es una decisión personal, individual y libre. Y, paradójicamente, ese es el problema. Es tan libre, tan voluntaria y tan consciente que una de sus consecuencias es la cosificación del niño. Es algo que sentimos como nuestro en el sentido de propiedad. El niño es una cosa nuestra que hemos decidido tener. Así lo perciben también quienes no tienen hijos: «Tú has querido tener, como una propiedad, un niño; pues hazte cargo de que llora, de que grita, y no me molestes con esa cosa que tienes tú». Tanto quien tiene hijos como quien no los tiene puede acabar percibiéndolos como una cosa que se ha decidido tener o no tener.

«Hemos convertido tener un hijo en una decisión tan libre, tan pensada, tan voluntaria y tan racional que, en muchísimos casos, no se ve por qué habríamos de tomarla.» Santiago Gerchunoff — Filósofo y profesor

¿Ese cambio puede tener alguna relación con la caída de la natalidad?

Creo que este es el cambio trascendental. No es que abogue por una vuelta atrás, que además es imposible, hacia un momento en el que tener niños formaba parte de un mandato religioso o tradicional. Antes, lo normal era tener hijos y prácticamente era una rareza vivir sin ellos. Ahora puede estar pasando lo contrario. La rareza empieza a ser decidir tener hijos. Con los salarios que tenemos, el poco tiempo y demás, no parece una decisión demasiado racional. Y como a todas nuestras decisiones les exigimos que sean conscientes, racionales y que optimicen nuestras posibilidades, empieza a ser más raro elegir tener un hijo en lugar de irte a la India a meditar, hacer un doctorado o comprarte un coche. Quizá esto tenga algo que ver con el problema de la baja natalidad. Yo creo que tiene bastante que ver. No solo las condiciones sociales como tales, que seguramente también. Hemos convertido tener un hijo en una decisión tan libre, tan pensada, tan voluntaria y tan racional que, en muchísimos casos, no se ve por qué habríamos de tomarla.

Sin destripar el epílogo, ¿la distopía con la que cierras el libro lleva al extremo esta obsesión por optimizar a los hijos?

Es una broma, pero sintetiza algo que está presente en todo el libro. Tiene que ver con una distopía alrededor de la alimentación de las madres durante el embarazo y todos esos consejos sobre las cosas que supuestamente harán mejor al futuro niño. En la distopía se inventa una manera de saber si el futuro niño va a ser más inteligente y eso modifica muchísimo la alimentación de las madres. De lo que hablo, sobre todo, es de que las madres están dispuestas a comer lo que les digan, sea lo que sea, con tal de hacer más inteligentes o mejores a los bebés. Es el caso extremo, el paroxismo de todo lo que estoy hablando en el libro. Estás dispuesto a sacrificar lo que más quieres en el mundo por la futura calidad de tu hijo. Me servía para cerrar porque esa es la idea que está detrás del «niño cosa» en todo el libro.