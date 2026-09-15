OPINIÓN
A pa amarela
Non sabemos onde rematou. Fantaseamos sobre se as correntes do mar a pudieron levar ata outro continente. Se aló, en terra firme, alguén a atopou. «Se cadra está no estómago dunha balea, de ser así espero que non lle manque», suxire Álex (seis anos). O máis probable é que a corrente a arrastrase -non ata outro continente-, que quedase cuberta pola área ou que outro cativo a confundise e a levase con el. O caso é que perdimos a pa amarela na praia. Esa que, cito textualmente ao seu propietario, «tantos recordos construira». E xusto o día que «máis e mellor prestei os meus xoguetes». Calquera adulto estaría tamén amolado se presta o seu teléfono para que alguén faga unhas chamadas e, entre ir de man en man e algún despiste, remata extraviado.
A primeira noite superamola ben, pero nas sucesivas, a emoción do día, o cansancio e a búsqueda dun fío do que tirar para descargar quen sabe cantas tensións que dende os ollos dunha adulta pasan case desapercibidos, o drama estourou.
A inercia de querer calmar calquera dor en quen máis queres desencadeou a reacción rápida: «Tranquilo, mercamos outra, non pasa nada». Todo mal. Como tantas veces nas leccións que nos dan os nenos, unha resposta tan pobre non abondou. Tocaba facer do problema unha oportunidade, por máis tópico que soe. Falar dos cambios: dos bos, dos malos e dos que son, simplemente, «sen máis». Dos sentimentos e das contradicións. Do dereito a enfadarnos, a estar tristes e a dicir que non; tamén do que facemos con todo iso.
Porque perder unha pa pode ser só perder unha pa. Pero tamén pode ser descubrir que algo ao que lle damos valor desaparece sen que poidamos evitalo. Que non todo ten unha solución inmediata. Que substituír unha cousa non significa recuperar a anterior.
Pero a pa amarela non só desenterrou reflexións no cativo, tamén nas adultas. Cantas das decisións que tomamos, cantas das veces que queremos atallar unha «crise», o facemos mirando de esguello o que pensarán os demais de nós? Cantas veces cualificamos de «bo» ou «malo» o comportamento da rapazada en función do que consideramos que esa reacción dirá de nós como nais ou pais? Cantas veces as nosas expectativas, ou as comparacións froito de décadas de crianza cara a fóra e non cara a dentro, nos fan perder a perspectiva? Quizais unha das trampas da crianza actual sexa precisamente esa: sentir que estamos permanentemente a exame. Unha rabecha nun restaurante, un neno que non saúda, unha resposta fóra de ton, unha criatura que non comparte cando debería compartir. Todo parece susceptible de converterse nunha avaliación pública.
Os nenos non son un boletín de cualificacións dos adultos.
Acompañar e guiar a construción dos nosos fillos e fillas será seguramente unha das tarefas máis esixentes da nosa vida e un dos legados inmateriais máis valiosos que deixemos. Precisamente por iso, talvez deberiamos evitar que esa obsesión por optimizalo todo invada tamén a crianza. Non se trata de «producir» seres humanos que encaixen perfectamente no modelo de educación positiva do momento. Nin de completar unha interminable lista de competencias emocionais que os libre do erro e das emocións menos agradables.
Así que, neste costume que teño de lanzar un desexo ao comezo de curso, convídonos a ser máis compasivos, no sentido máis amplo do termo, con nós mesmos e cos nenos e nenas. Informémonos para facelo o mellor posible, signifique o que signifique iso, pero non nos avaliemos nin os avaliemos a eles a cada paso. Permitámoslles fallar e permitámonos tamén a nós non acertar sempre. De novo, signifique o que signifique iso.
E aínda que suspendas nas prácticas de «boa nai», permítete tamén mercar unha pa nova -aínda que esta vez sexa laranxa- e mesmo escribir ese artigo sobre a ferramenta perdida no periódico, tal e como prometiches para aplacar a fatiga. Tamén está ben. Por certo, se alguén se atopou coa pa amarela, xa sabe…
- Javier García, profesor de Educación Primaria: «Fai dez anos, a escola tiña máis claro que hoxe cales eran as súas funcións»
- Manuel Isorna y Belén Montesa, psicólogos: «Los adolescentes no necesitan padres perfectos, sino adultos presentes»
- Chema Lázaro, maestro de Primaria y máster en Neurodidáctica: «El sistema educativo está empeñado en perpetuar la norma»
- Priscila Retamozo y Amada Traba, expertas en educación sexual e igualdad: «El porno no es un problema de pantallas individuales»
- «Comparámonos coa idea de realidade dos influencers e acabamos desmerecendo o que temos que contar»
- Ángel Carracedo, experto en xenética: «Todas as persoas deben ter as mesmas oportunidades de aprender e abrirse camiño na vida»
- Paula Carreiro, docente y miembro de AGAMPI: «Un entorno sensorialmente amable favorece el aprendizaje de todos»
- «Antes de preguntarnos como castigamos un conflito deberiamos preguntarnos como podemos evitalo»