Un «mini» festival para explorar o poder educativo do cinema desde Bueu
O FICBueu contén o MiniFIC, unha programación pensada para a infancia. A sesión de curtas en familia ten lugar este sábado 19 e durante estes días tamén se presentaron nos colexios da zona
A vila de Bueu acolle desde o ano 2008 un festival internacional de cine, o FICBueu. E dentro deste festival podemos atopar outro, como se dunha boneca rusa se tratase, e cun público moi concreto e especial: os nenos e as nenas.
O MiniFIC naceu no 2016 como unha aposta da organización para afianzar o vínculo coa veciñanza de Bueu, pensando no seu futuro, nas infancias; pero tamén xurdiu para darlle espazo ao «fantástico traballo en materia audiovisual» que se estaba a realizar daquela nos centros educativos.
Tal e como conta a directora do MiniFIC, María Rey, todo comezou sendo unha sección competitiva para estudantado de Secundaria. Ao ano seguinte, xa se sumaron os de Primaria, e a día de hoxe, o MiniFIC «xa se converteu nunha semana enteira dentro do festival». A súa programación abarca proxeccións en colexios, sesións de cine para familias e o certame de curtas «Escolas Galegas», entre outras propostas.
«Fomos observando as necesidades e o que podiamos achegar dentro do festival a ese público e fomos evolucionando. Eu creo que agora estamos ante unha programación completa que se podería dicir que é case un festival dentro dun festival», expón Rey.
Máis que ver unha peli
O equipo do festival ten claro que o cinema é unha ferramenta educativa. «É un recurso que, a priori, é atractivo para a rapazada e permite traballar a educación en valores e facer debates sobre cuestións sociais ou emocionais», apunta a codirectora do FICBueu, María Ruíz-Falcó.
O MiniFIC deseña a programación cada ano tendo en conta as propostas dos docentes para que as curtametraxes sexan a mellor oportunidade de ensino e aprendizaxe posible, seguindo sempre o marcado carácter social do propio FICBueu. A través delas abórdase o acoso escolar, a loita medioambiental, a igualdade ou os trastornos alimenticios; temas que, ás veces, pode ser complexo tratar «de cero».
«Creo que é esencial que non se trate só de acudir a un festival de cine para ver unha curtametraxe, senón de aprender a reflexionar a partir delas», declara María Rey, quen é ademais profesora de Educación Infantil. Para facilitar o traballo docente e explotar o potencial educativo das curtas, o FICBueu envía unha proposta didáctica adecuada a cada etapa educativa. Este ano incluíron unha versión con pictogramas para facelas «máis inclusivas».
A resposta por parte da rapazada é moi positiva. «Os mestres comentáronnos como nenos ou nenas que desde o principio non son moi participativos atopan o seu espazo ao iniciar o debate e defenden o que pensan con vehemencia», afirma Rey. «E iso sorpréndenos moito porque, moitas veces, estes temas que intentamos abordar e que non están moi presentes en moitas ocasións serven para encher un momento de reflexión nas aulas».
En canto á sección de Escolas Galegas, na que son os cineastas son os propios alumnos, a participación resentiuse nos últimos anos. A creación audiovisual precisa a implicación dos profesores nas etapas de Infantil e Primaria, e «nestes momentos convulsos, nos que están cargados de burocracia, resulta complicado».
Cando os días de festival rematan, o FICBueu continúa a súa labor educativa. A organización desenvolve durante todo o ano iniciativas como «Cinema con Perspectiva», en colaboración coa Consellería de Educación, e obradoiros de creación audiovisual sobre igualdade. A misión de todo, como asegura María Rey, é trasladar a idea de que ver unha película non é sentarse «pasivamente» ante ela, senón «un proceso activo».
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