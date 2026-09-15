Desde el kiosco de la esquina al Aula Madruga o la academia: negocios que se "reactivan" con el curso escolar

Unos días antes de arrancar el curso escolar, pienso en los negocios que “reviven” durante el mes de septiembre al compás de las clases. Academias, librerías, papelerías, zapaterías, tiendas de ropa que venden uniformes escolares. Un pequeño gran ecosistema que se adapta a la vuelta a la rutina. Ellos, de algún modo, también acaban de regresar a las aulas.

Se me vienen a la mente los típicos kioscos, cada vez más inusuales en la ciudad, que brindan una dosis de dulzura a los estudiantes cuando salen al recreo o terminan su jornada. Me topo en Google con uno ubicado justo al lado del Colegio Mariano de Vigo. Se llama El Kiosco de Gladys.

Llamo al teléfono que aparece sin saber bien quién estará al otro lado. Contesta Manuel Pérez, que regenta el negocio junto a su mujer, Gladys. Justo al día siguiente de esa llamada va a comenzar el curso escolar. «Mañana arranca la fiesta», dice Manuel con gracia. Está algo expectante por las obras de humanización de los alrededores: «No sé cómo van a convivir la tierra, el cemento, los niños, los padres... ¡Me lo estoy imaginando ya y no quiero!».

Ambiente en el Kiosco de Gladys el primer día de curso, 9 de septiembre. / Marta G. Brea / FDV

Además de vender todo tipo de chucherías, en el kiosco también venden material escolar, aprovechando su proximidad al Mariano. Los días previos al inicio de curso, los niños y niñas que fueron a por “herramientas” le confesaron a Manuel que «no querían entrar en clase». «Creo que solo el 10% tenía ganas, el resto prefería seguir de vacaciones», cuenta entre risas el kiosquero.

Su clientela principal es la que proviene de la escuela, hasta el punto de que adaptan a ella el horario del comercio. «La actividad se multiplica a partir de ahora», afirma. Al día siguiente, como se ve en las fotografías que acompañan a este reportaje, esto se constata.

Otro comercio que “hace su agosto” ―o más bien, su “septiembre” ― con la vuelta al cole es la zapatería infantil Mi Castillo, situada en la calle Venezuela. En la zona hay varios centros educativos y no son pocas las familias que acuden a renovar calzado por estas fechas. Según cuenta su propietario, Jose, «es la mejor época para la zapatería».

El comercio online no ha podido tumbar la venta de clásicos como el tenis blanco de velcro o el botín negro de uniforme, que necesitan ser probados in situ para asegurar la comodidad del resto del curso. «Notamos que los precios subieron, pero la gente sigue apostando por la zapatería local y el calzado de calidad», expone.

Menos visibles, pero imprescindibles

Por otro lado, el inicio de curso también supone la reactivación de servicios como las “Aulas Madruga”, las ludotecas, la atención de comedor o las actividades extraescolares. En Imaxina Servizos Educativos llevan más de 20 años a cargo de estas prestaciones y en la actualidad atienden a cerca de 40 centros de Vigo y su área; por ejemplo, el CEIP Lopez de Vega, el CPR Compañía de María o el Javier Sensat.

La zapatería infantil Mi Castillo registra sus mejores ventas en septiembre. / Jose Lores / FDV

«Septiembre cada vez es más tranquilo, porque como son clientes de muchos años y repiten, todo está bastante automatizado. Preparamos todo con mucha antelación, en junio ya estamos preparando los listados y las inscripciones para no agobiarnos este mes», explica a FARO Daniela Alvite, fundadora de Imaxina.

En servicios como el Aula Madruga, el trabajo “presencial” comienza desde el día uno de curso. Es una labor que a veces no se valora lo suficiente, pero para Alvite tiene una carga importante de responsabilidad para con el alumnado. «Intentamos estar integrados en el proyecto educativo del centro, llevar una línea en común», reconoce.

«A día de hoy encontramos aún sitios donde a los servicios Madruga se les llama “espacios de custodia”. Nosotras no basamos los “Madruga” en que sean solo un espacio de cuidado y conciliación, también queremos que haya fomento de los valores, inculcar el hábito de la lectura, actividades relacionadas con la lógica y la matemática. Que no sea estar allí pasando el rato y nada más».

Aula Madruga organizada por Imaxina Servizos Educativos en Vigo. / FdV

Otro negocio que lleva años (concretamente, desde 1995) acompañando a los estudiantes vigueses es la Academia Encinas, en el barrio de Teis. Su fundadora y dirigente, Vicky Núñez, es también la directora regional de la Consultoría Educativa Crece. «El equipo directivo de Encinas empezó a trabajar ya el 15 de agosto», declara. Su método abarca la parte emocional, no solo la académica, y «para mostrar esa organización estructural, primero tenemos que practicarla».

El resto de docentes de Encinas se incorporó el 1 de septiembre para preparar las clases y el movimiento de alumnado empezó un par de días antes del inicio de curso, con sesiones especiales de organización, técnicas de estudio y «unas dosis de motivación y de análisis de emociones», que también es fundamental para afrontar de nuevo la rutina. Cuando este reportaje vea la luz, ya se habrán reanudado las clases ligadas a cada asignatura.

Alumnos de la Academia Encinas en una clase el curso pasado. / Jose Lores / FDV

En cada curso cambian las materias más demandadas, aunque este año están recibiendo «muchísimas peticiones de las materias de lenguas» y especialmente, solicitudes de apoyo en todo lo relativo a técnicas organizativas y de estudio. «Todo esto está siendo una carencia muy importante que afecta a todas las asignaturas de memorización y de literatura», apunta.

«Me encantaría tener una bola mágica y adivinar cómo será este curso, pero ni siquiera juego a imaginarlo. La educación es muy sensible a todas las políticas y estas, a veces, no ayudan», reflexiona Núñez. Sabe que «va a haber ciertos cambios a nivel PAU». También advierte que la tendencia a cursar bachillerato «está bajando muchísimo» y revela que están teniendo a un importante número de estudiantes enfocados hacia la Formación Profesional, así como de grupos de adaptación curricular.