La gran cita educativa de Galicia comienza este viernes

Este fin de semana, la comunidad educativa gallega tiene un evento clave en el calendario, el Foro de Educación. El encuentro impulsado por FARO alcanza su décima edición y llenará el Auditorio Mar de Vigo los días 18 y 19 de septiembre con múltiples talleres y conferencias sobre los temas más relevantes del panorama educativo actual: la diversidad, la convivencia, la salud mental, la tecnología, la adolescencia, la educación afectivo-sexual, la igualdad y los cambios que viven los centros educativos.

Las entradas para asistir al evento todavía están disponibles en la tienda online de FARO y la asistencia equivaldrá a un total de 12 horas de formación oficial homologada por la Consellería de Educación, una novedad que se estrenó en el Foro del año pasado. Esto supone un gran beneficio para profesores y opositores, pues, a efectos prácticos, será una actividad que puntúe en procesos convocados por la Consellería -como las oposiciones o los traslados- y figurará en sus currículums sin fecha de caducidad.

El programa arrancará el viernes 18 de septiembre, a las 17.00 horas, con talleres prácticos simultáneos dedicados a cuestiones como la diversidad en el aula, la comprensión del autismo, la educación sexual y las trampas de la pornografía, los límites y el apego, el talento, la adolescencia y el ocio nocturno, los bulos en redes o la convivencia escolar.

Programación de este año

Tras la inauguración oficial, prevista para las 18.45 horas, Jesús Guillén y Anna Forés abrirán el ciclo de conferencias con «10×2 Neuroeducación. 10 años aprendiendo juntos», una mirada compartida a una década de aprendizaje y transformación. La presentadora del evento será Paula Carreiro, presidenta de AGAMPI.

El sábado 19 de septiembre, la jornada comenzará con Marian Moreno y su intervención «Educar para la igualdad, educar para la felicidad». A continuación, Manuel Isorna hablará sobre parentalidad positiva, vínculo y regulación emocional. La mañana incluirá también un mini concierto de Son das Flores y la charla-coloquio «10 años después… Centros educativos: ¿evolución, revolución o involución?», moderada por Alba Chao, redactora jefa de FARO.

A las 13.15 horas regresarán los talleres prácticos simultáneos, con nuevas oportunidades para participar en las propuestas del Foro. Ya por la tarde, Chema Lázaro impartirá la conferencia «Océanos de singularidad: más allá de las aguas convencionales», y Antonio Rial Boubeta pondrá el broche final con una charla sobre el uso seguro y saludable de la tecnología desde la escuela y desde casa.

Talleres con enfoque práctico

Los talleres disponibles en esta edición, con un enfoque práctico para que profesionales y familias se vuelvan a casa cargados de ideas y herramientas útiles, son:

AGAMPI: «Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula»

«Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula» Miguel Lois: «Entender el autismo es cambiar la mirada. Cuando cambia la mirada, cambia la práctica. Comprender para acompañar. Acompañar para incluir»

«Entender el autismo es cambiar la mirada. Cuando cambia la mirada, cambia la práctica. Comprender para acompañar. Acompañar para incluir» Pedro Feijoo: «ContarNos»

«ContarNos» Priscila Retamozo y Amada Traba: «A educación sexual e as trampas da pornografía»

«A educación sexual e as trampas da pornografía» Manuel Isorna y Belén Montesa: «La función educativa de adultos de referencia: límites, apego y acompañamiento. Análisis de estilos educativos mediante casos clínicos y situaciones escolares»

«La función educativa de adultos de referencia: límites, apego y acompañamiento. Análisis de estilos educativos mediante casos clínicos y situaciones escolares» Mapas Lab: «La diversidad de la vida a través del tiempo»

«La diversidad de la vida a través del tiempo» Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»

«Descubriendo el talento, más allá del rendimiento» Javier García: «Propostas para configurar hoxe unha escola ideal»

«Propostas para configurar hoxe unha escola ideal» Martín Camba: «Adolescencia y ocio nocturno»

«Adolescencia y ocio nocturno» Ángel Carracedo: «A importancia da diversidade»

«A importancia da diversidade» Patricia Fernández: «Experiencias vivenciales en el aula de educación infantil»

«Experiencias vivenciales en el aula de educación infantil» Sonia Camino y Rocío Paramá: «Entre likes y mentiras. Cuando el bulo se viraliza»

«Entre likes y mentiras. Cuando el bulo se viraliza» Consellería de Educación en colaboración con la Fundación Sergio Villar: «Acordamos ConVivir»

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Al igual que en años anteriores, los talleres del Foro de Educación tienen un coste simbólico de 1 euro y todo lo recaudado se destinará a un proyecto social. En esta ocasión, será a la asociación Son das Flores, que coordina y hace posible la orquesta homónima del colegio Vicente Risco, en Vigo.