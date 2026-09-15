Ciencia para o día a día
A colaboración entre FARO EDUCA e CSIC-Galicia, a través da súa Unidade de Cultura Científica, achega á rapazada a investigadores e investigadoras con largas traxectorias e tamén a quen está iniciando o seu camiño na ciencia
Pode que non todos os lectores e lectoras deste suplemento se decataran de que, unha vez ao mes, nas páxinas do FARO EDUCA as preguntas non as facemos as xornalistas, senón o alumnado. A sección chámase «Ciencia para o día a día» e, grazas a ela, a rapazada ten a oportunidade de coñecer de cerca os perfís de moitos científicos e científicas do CSIC-Galicia e mesmo trasladarlles as súas dúbidas e curiosidades.
A iniciativa botou a andar no curso 2021/2022 da man de María Luisa Martínez Lorenzo, responsable da Unidade de Cultura Científica-CSIC Galicia en Vigo. O obxectivo, como ela mesma conta, non era só «achegar a ciencia que facemos no CSIC á sociedade desde un dos xornais con máis alcance en Galicia», senón «dar visibilidade ás persoas que a fan, incluíndo a persoal técnico e de xestión e ás persoas que están empezando». «Isto é algo pouco común. A actividade investigadora asóciase en xeral a científicas e científicos con carreiras consolidadas», apunta.
«Outra das premisas desta colaboración é a necesidade de que os textos sexan rigorosos e ao mesmo tempo atractivos, adaptados ao público que vai dirixido. Faciamos moito fincapé na selección dos temas e a redacción dos títulos. Estes debían ter «gancho», chamar a atención, era imprescindible buscar puntos en común con lectoras e lectores», declara a responsable da Unidade de Cultura Científica, rememorando os inicios desta sección que a día de hoxe continúa mantendo o seu oco no suplemento educativo do decano. Ademais, destaca o coidado que se lle deu sempre aos elementos gráficos, «nos que sempre había unha imaxe da persoa protagonista e tamén a paridade para dar visibilidade ás mulleres na ciencia».
Desde o seu inicio ata agora houbo cambios e transformacións no proxecto. Por exemplo, o formato de entrevista que presenta hoxe a sección «Ciencia para o día a día» comezou no 2023 e permite dar aínda máis protagonismo aos investigadores e coñecelos de cerca. E varios cursos despois, a ilusión de participar segue viva, tanto no estudantado como nos propios científicos e científicas do CSIC, como confiesa Ignacio González, membro da Unidade de Cultura Científica e actual coordinador do proxecto.
Segundo di, preparando o que será este novo curso, xa hai moitos candidatos que queren presentar a súa labor e «someterse» ao cuestionario da rapazada viguesa e dos arredores. O formato actual da sección inclúe unha pequena introdución na que cada profesional conta como era a súa relación coa ciencia na infancia, o seu «camiño» neste ámbito e unha curiosidade relacionada co seu campo de estudo. Despois, responden a unhas cantas preguntas da escola correspondente, cuxa curiosidade podemos asegurar que non ten límites.
Ao longo destes anos participaron integrantes da Misión Biolóxica de Pontevedra, do Instituto de Ciencias do Patrimonio, do Instituto de Estudos Galegos «Padre Sarmiento», da Unidade de Tecnoloxía Mariña, do Instituto de Investigacións Mariñas, do Centro de Supercomputación de Galicia, da Delegación CSIC e do Instituto Español de Oceanografía de Vigo e da Coruña.
Ás veces é necesario facer unha pequena pausa no camiño, na voráxine do día a día, para ver todo o que se construíu e na sección «Ciencia para o día a día» , é moito. Esperamos que este novo ano académico traia ducias e ducias de preguntas por parte do estudantado e que, entre dato curioso e información sorprendente, a semente da vocación científica bote raíces no seu maxín.
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