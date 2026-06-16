Más allá de las pantallas: los podcasts como recurso educativo para la infancia y la adolescencia

En un ecosistema digital dominado por estímulos rápidos, vídeos breves y consumo inmediato, los podcasts aparecen como una alternativa pausada para acercar a niños y adolescentes al conocimiento, la conversación y la reflexión. Aunque el formato no siempre está pensado específicamente para la infancia, puede convertirse en una herramienta útil si se eligen bien los contenidos y se acompañan desde casa. Así lo plantea Román Marín, psicólogo y orientador, que destaca el potencial educativo del audio, pero también la necesidad de enseñar a los más jóvenes a escuchar con criterio.

Para Marín, los podcasts ofrecen tres beneficios principales. El primero tiene que ver con su capacidad para integrarse en la vida cotidiana. «Son una forma de aprender de forma amena mientras hacemos deporte, cocinamos u otros muchos quehaceres de nuestro día a día», explica. A diferencia de otros formatos que exigen mirar una pantalla, el podcast permite escuchar mientras se realizan otras actividades, lo que lo convierte en una vía accesible para descubrir temas nuevos.

«En una época donde reina el contenido corto como reels o TikToks, son una forma de no seguir mermando nuestra capacidad atencional» Román Marín — Psicólogo

El segundo beneficio está relacionado con la atención. En un momento en el que gran parte del contenido que consumen niños y adolescentes se presenta en piezas cada vez más cortas, Marín considera que el podcast puede funcionar como contrapeso. «En una época donde reina el contenido corto como reels o TikToks, son una forma de no seguir mermando nuestra capacidad atencional», señala. Escuchar una conversación o un relato durante varios minutos exige concentración, continuidad y cierta paciencia, habilidades especialmente valiosas en edades de desarrollo.

El tercer aspecto que destaca el psicólogo es la posibilidad de explorar intereses. Según explica, los podcasts son «una muy buena forma de explorar intereses y, si alguno llama mucho la atención, poder profundizar en él». En este sentido, el audio puede ser una puerta de entrada a temas que quizá un niño o adolescente no habría buscado por iniciativa propia: historia, ciencia, economía, psicología o experiencias personales. La clave está en que esa primera escucha despierte curiosidad y abra la posibilidad de seguir aprendiendo.

Sin embargo, Marín también advierte de un riesgo importante: no todo lo que se escucha en un podcast debe asumirse como cierto. «Que una persona salga en un podcast no lo convierte en experto ni su palabra en verdad», recuerda. Por eso, insiste en la importancia de educar en pensamiento crítico. Para él, es fundamental que los más jóvenes aprendan «a cuestionar lo que ven y, en consecuencia, lo que aprenden». Esta advertencia resulta especialmente relevante cuando se trata de contenidos dirigidos a menores o consumidos por adolescentes, ya que el formato conversacional puede transmitir cercanía y credibilidad incluso cuando quien habla no tiene conocimientos especializados sobre el tema.

A la hora de recomendar contenidos por edades, Marín hace una distinción. Para edades más tempranas, antes que podcasts, optaría por vídeos educativos. Menciona canales de YouTube como «Academia Play», centrado en historia; «Date un Vlog», sobre física; o «SusiProfe», con explicaciones de diferentes materias. Según el orientador, este tipo de contenidos «pueden cultivar un interés por aprender». Para edades más avanzadas, también señala canales como «Ecomonos» o «VisualEconomik», enfocados en economía, porque «pueden educar y generar interés al mismo tiempo».

«Es una fantástica forma de construir conocimiento compartido y cuestionar nuestras propias creencias» Román Marín — Psicólogo

Si se habla propiamente de podcasts, Marín recomienda espacios como «The Wild Project», «Roca Project» o «Tengo un plan», que, en su opinión, «pueden ser la puerta a conocer nuevos temas sobre los que profundizar». También menciona el podcast que él mismo presenta, «Psicodivagando, El Podcast», como un espacio en el que «tanto padres como hijos pueden aprender sobre cómo personas han superado o gestionado diferentes casuísticas de su vida, desde acoso escolar hasta violencia de género». No obstante, matiza que algunos episodios están pensados para un público de más edad «por lo delicado de los temas tratados».

Más allá del aprendizaje individual, los podcasts también pueden servir para crear conversación en familia. Marín cree que pueden ser una herramienta útil para que padres e hijos compartan temas, aprendan juntos o hablen de emociones. Para él, el valor del formato está en su propia esencia: «Los podcasts se definen por la conversación entre dos o más personas y el intercambio de ideas». Trasladar ese modelo a la vida cotidiana, añade, «es una fantástica forma de construir conocimiento compartido y cuestionar nuestras propias creencias».

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Así, los podcasts pueden ocupar un lugar interesante en la educación informal de niños y adolescentes. No sustituyen el acompañamiento adulto ni garantizan por sí solos un aprendizaje de calidad, pero bien elegidos y comentados pueden ayudar a escuchar mejor, ampliar intereses y abrir conversaciones necesarias. Como recuerda Marín, el reto no está solo en poner un contenido, sino en enseñar a escucharlo con curiosidad y sentido crítico.