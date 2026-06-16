Siempre pensé que aquello de «nunca te acostarás sin saber una cosa más» era mentira. O, al menos, una de esas frases hechas que se repiten tanto que terminan perdiendo sentido. Durante mucho tiempo asocié aprender con una etapa concreta: con las aulas, los exámenes, los apuntes y esa dinámica de que alguien tenía algo que enseñar y otra persona debía entenderlo.

Mi profesión me ha hecho volver al cole. No de manera literal, sino a través de las historias que durante este tiempo he ido contando. Al principio una piensa que escribir sobre educación es redactar «solo» sobre centros educativos, proyectos de aula, exámenes o finales de curso. Y también lo es. Pero basta con acercarse un poco más para darse cuenta de que la educación es mucho más que lo que ocurre a simple vista.

Creemos conocer la educación porque todos hemos pasado por ella, pero escribir sobre ella obliga a descubrir todo lo que entonces no veíamos: lo que sostiene una clase, lo que implica acompañar a un alumno, lo que hay detrás de un proyecto, de una excursión, de una graduación o de un curso que termina. Y ahí aparece una idea que a veces se nos olvida cuando dejamos de ser alumnos: que aprender no termina al salir de clase.

Quizá por eso este suplemento es una manera de recordar que el aprendizaje no pertenece solo a la infancia, ni a una etapa concreta, ni a quienes ocupan un pupitre. También está en quien enseña, en quien escucha, en quien pregunta, en quien escribe, en quien lee y en quien se acerca a una historia con la disposición de salir de ella sabiendo algo más.

Tal vez aquel dicho no fuera tan mentira. Aprender no consiste solo en estudiar una lección, sino en seguir mirando, escuchando y preguntando, incluso cuando ya hemos salido de clase. Porque aprender, por suerte, no termina nunca.

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¡Feliz verano! Y, aunque estemos lejos de las aulas, ojalá sigamos encontrando algo nuevo que aprender antes de acostarnos.