Cómo dejar de vivir (y criar) en modo automático: «Tenemos normalizado que la vida es esta»

«El estrés aparece cuando las demandas superan las capacidades que sentimos tener para afrontarlas». Quien hace esta afirmación es la psicóloga Clara Díaz. Mientras responde a esta entrevista, está fregando los platos de la comida y se está preparando para entrar de nuevo a consulta. En un momento de la conversación señala lo paradójica que es la escena.

Isabel Fernández, psicóloga al frente del gabinete Amaranta, contesta a nuestra llamada y se disculpa por la posible falta de cobertura. Está entrando en el garaje para coger el coche y aprovecha el trayecto hasta el colegio de sus hijos para hacer esta entrevista. «Me parece hasta un poco hipócrita hablar sobre estrés y estar haciéndolo así», reconoce entre risas.

Lo cierto es que vivimos tiempos acelerados, en los que siempre existe una lista de tareas pendientes y en los que los días no disponen de horas suficientes ni para cumplir con lo que se espera de nosotros, ni para realizar siquiera aquello que de verdad nos haría felices. Y, como afirma la directora de Amaranta Psicología, «tenemos normalizado que la vida es esta», a pesar de las consecuencias y los riesgos que conllevan para nuestra salud o para nuestro entorno.

Una batalla interna

Según datos del Ministerio de Sanidad, relativos a 2023, los trastornos de la ansiedad afectan al 10% de la población, el doble a mujeres (14%) que a hombres (7%), y afectan a 3 de cada 100 menores de 25 años. Son los problemas de salud mental registrados con más frecuencia en nuestro país. La ansiedad puede ser una emoción «normal y universal» o convertirse en un trastorno emocional más profundo cuando la persona empieza a vivir en alerta constante, hipervigiliante o incluso siente una sensación de incapacidad a la hora de enfrentarse a las cosas.

La dificultad para conciliar es un factor que contribuye al estrés. / Envato

«Hay más conciencia sobre salud mental y sobre problemas como el estrés, el burnout o la ansiedad, por eso también suben los diagnósticos, pero también vivimos en un contexto social que favorece que aparezcan más estresores», explica Clara Díaz. «Hay mucha carga mental, muchas responsabilidades y enormes dificultades para conciliar. Todo eso es un caldo de cultivo para desarrollar problemas de ansiedad».

«Queremos funcionar como una sociedad tradicional en muchos aspectos con un ritmo que no acompaña», declara Isabel Fernández, «la ansiedad es el resultado de la batalla interna con cómo llegar a donde me dicen que debo llegar, pero a la vez queriendo mantener cosas tan típicas de nuestra cultura como, por ejemplo, poder comer en familia o ir a buscar a mi hijo a las actividades extraescolares».

El estrés se cronifica y se manifiesta de formas diversas, como detallan ambas terapeutas: problemas en la piel, trastornos digestivos, lenguaje corporal tenso, problemas de memoria, dificultad para dormir o «una sensación de planicie, de no sentir nada». Este último fenómeno es lo que se conoce como disociación y «es una forma en la que el sistema nervioso dice: 'Estoy llegando al límite'», explica Díaz.

Disociar para continuar

Para explicar la disociación, un símil sencillo es el del piloto automático. Cuando el estrés sobrepasa los niveles "soportables" para nuestro cuerpo, entramos en ese estado de automatización donde «dejamos de sentir y lo importante es hacer».

«Es el mecanismo que encontramos para poder cumplir con esa rutina 'militar' que a veces nos imponemos. Por ejemplo, sabes que tienes que dejar el niño a las nueve en el colegio, disocias y tiras con eso. Pero luego, muchas veces nos encontramos con sensaciones extrañas, como no recordar cómo has llegado a los sitios porque ibas completamente en automático», expone la psicóloga Isabel Fernández.

Cuando estamos disociados «dejamos de sentir y lo importante es hacer». / Envato

Esto puede provocar problemas en cualquier contexto, pero como reconoce Clara Díaz, «con niños pequeños las consecuencias pueden ser mayores». «Por eso es tan importante reducir revoluciones y, especialmente en momentos delicados como conducir o darle de comer a un niño, intentar mantener una atención más consciente».

Más allá de las consecuencias más extremas que pueden derivar de estas situaciones en las que el estrés "nubla" la conciencia, la repercusión sobre los menores es un hecho. Así lo explica la especialista de Amaranta: «Nosotros les pedimos a nuestros hijos que estén tranquilos, que paren quietos, que se concentren... y lo que reciben por nuestra parte es "venga, que llegamos tardísimo al cole, que no tenemos tiempo, que vamos con prisa". Y lo hacemos entre semana, pero también los findes porque siempre hay otros planes. Les estamos mandando un mensaje ambivalente que sus cabezas no pueden entender, porque aún no han madurado lo suficiente».

De esta manera, se pierde la capacidad de disfrutar de un tiempo de calidad en familia. «No transmitimos cercanía ni tienen la sensación de ser vistos», añade la psicóloga. Además, apunta su compañera de profesión, «el estrés hace que la paciencia se reduzca muchísimo y aparezcan malas contestaciones o una "mecha más corta"».

Lo primero que los niños aprenden del mundo y de las relaciones sociales lo hacen a través de sus figuras paternas. «Si como niño veo que lo habitual es levantarse de lunes a domingo con el ceño fruncido, tener prisa y estar de mal humor, entiendo que la reacción a la vida ha de ser esa», reconoce Isabel. Los resultados se perciben, muchas veces, en cómo se hablan entre ellos dos hermanos.

Aprender a «parar»

La psicóloga Clara Díaz, especialista en terapia contextual, subraya la importancia de tener una mirada integral: «Una persona sometida a una sobrecarga constante puede acabar teniendo reacciones límite. Ser autocrítico puede ser sano para intentar prevenir esas situaciones, pero tampoco podemos analizarlo todo desde la culpa individual. Muchas familias trabajan jornadas completas y después tienen otra jornada no remunerada en casa cuidando hijos. Si no aceptamos que cometer errores forma parte de la experiencia humana, va a ser muy difícil no sentir culpa constantemente».

«Ser autocrítico puede ser sano para intentar prevenir esas situaciones, pero tampoco podemos analizarlo todo desde la culpa individual» Clara Díaz — Psicóloga

Isabel Fernández recomienda empezar por lo más básico: asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestras funciones más básicas como individuos, el descanso y la alimentación. ¿Estamos durmiendo lo suficiente? ¿Comemos bien?

Después, apela a la organización. «A veces no nos hemos parado a evaluar si tiene sentido cómo nos organizamos el día o si la carga de tareas que asumimos es realista en comparación con el tiempo del que disponemos», puntualiza. Sentarnos calendario en mano y establecer de qué forma podríamos distribuir las horas, guardando huecos para hacer cosas que verdaderamente disfrutemos, es una buena herramienta.

«Es importante crear momentos en el día para bajar revoluciones: respirar, dejar el teléfono, prestar atención consciente a lo que estamos haciendo. Si estoy comiendo, comer. Si estoy hablando con alguien, estar realmente presente en esa conversación», señala Díaz.

Pedir ayuda a nuestra red, bien sea la familia o las amistades, también es otro ejercicio importante. Y, por supuesto, ser compasivos con nosotros mismos y frenar la autoexigencia. «Hay personas que sienten que todo tiene que salir perfecto y eso, aunque a corto plazo parezca funcionar, a largo plazo es insostenible», sentencia Clara Díaz.