La doctora Ana Concheiro: «Tenemos que empoderar a los padres para que sean formadores en educación sexual»

—¿Las familias llegan a consulta más formadas que hace 10 años o más preocupadas?

Un poco las dos cosas. Hoy, las familias tienen un acceso fácil e inmediato a muchísima información. Llegan con conocimientos, pero hay mucho bulo y mucha información poco fiable en redes sociales que les genera una ansiedad y un miedo innecesarios. Y, sobre todo, llegan con muchas preguntas. Desde un lado positivo, quizá vienen más implicados en el cuidado de sus hijos que hace más décadas.

—No sé si le ha llegado ya algún padre o madre que ha tirado de ChatGPT...

Sí, y te lo dicen así abiertamente, sobre todo en diagnósticos a los que estás tardando en llegar. A veces hasta te puede dar alguna idea, oye (risas). Pero estar respondiendo a eso no deja de ser un tiempo que pierdes en consulta, en vez de hacer otras cosas como preguntar más sobre la historia clínica. Creo que todo esto es consecuencia de que ahora hay mucha crianza en soledad. Esa falta de información de proximidad o de familia se nota.

—Se dice que la figura del docente ha perdido autoridad. ¿Y la del pediatra?

Creo que seguimos siendo una referencia, aunque es evidente que la relación con las familias ha cambiado. Antes la autoridad médica era más vertical; hoy, los padres quieren entender y participar en las decisiones. Y esa autonomía está bien. Lo que pasa es que hay que construir confianza en un contexto en el que los médicos estamos compitiendo con muchas voces. Frente a ellas, debemos ofrecer evidencia científica, pero también cercanía y acompañamiento.

—La Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda que no haya ningún uso de pantallas antes de los 6 años. ¿Se está cumpliendo?

Obviamiente no. Me impacta muchísimo ver lactantes de 9 o 10 meses que están con sus padres en una terraza y están con el móvil viendo unos dibujos. Es verdad que a veces el ritmo de vida actual dificulta la conciliación, pero tenemos que ser responsables como padres ante la exposición precoz y excesiva a las pantallas.

«Antes la autoridad médica era más vertical; hoy, los padres quieren entender y participar en las decisiones» Ana Concheiro — Doctora y jefa de Pediatría del Área Sanitaria de Vigo

—¿Qué consecuencias físicas y psicológicas está viendo de ese uso inadecuado?

El exceso de horas de pantalla impacta en el suello, en el desarrollo del lenguaje, en el nivel de atención o en la regulación emocional. Incluso hay estudios que hablan de que los niños expuestos a pantallas son menos imaginativos. También vemos sedentarismo, que lleva a problemas de obesidad; fatiga visual que puede acabar en dolores de cabeza o migrañas; o problemas posturales en edades en las que es importante mantener una buena alineación de la espalda para evitar deformidades. Y al final, las pantallas generan una dependencia, con su consecuente síndroma de abstinencia.

—¿Cómo les hacemos entender todo esto a los jóvenes?

Lo más importante de las pantallas es el tiempo que te roban de hacer otras cosas que son super importantes para una persona que se está desarrollando desde el punto de vista social y cognitivo. Creo que hay que hacerles ver lo actractivo y enriquecedor que es lo que se están perdiendo.

—La AEP advertía del creciente riesgo de sobrediagnóstico en salud mental. ¿Es fácil diferenciar el malestar emocional de la juventud de un trastorno?

Cuanta más experiencia tengas y si te pones en manos de expertos que saben diferenciarlo, haciendo un buen historial clínico, sí es relativamente sencillo. Para las familias puede no serlo tanto. Muchas veces son hijos únicos y no tienen un elemento de comparación, y sabemos que los adolescentes viven todo con muchísima intensidad. Ahí es donde los profesionales tenemos que ser responsables y dar herramientas a las familias para manejar la situación.

«Hay que hacerles ver a los jóvenes lo atractivo y enriquecedor que es lo que se están perdiendo por usar las pantallas»

—Galicia aprobó de forma pionera la prohibición de las bebidas energéticas para menores este año. ¿Qué valoración hace de la medida?

Es muy positiva. Me parece que con esto sí se puede aplicar una legislación prohibitiva sin más, como se le prohibe fumar o beber alcohol a los menores. Con las pantallas creo que no se arregla el problema solo con prohibir. Está claro que estas bebidas tienen cafeína y muchos estimulantes que pueden afectar al sueño y a la salud mental y cardiovascular de los adolescentes. También son el camino hacia un consumo excesivo de alcohol. Hasta ahora había demasiada laxitud.

—Dentro de la misma ley se prohíben los vapers. ¿Cómo le explicarías a un chaval que son malos, aunque no tengan nicotina como el tabaco?

El mensaje «sin nicotina no significa inofensivo» es fácil de explicar. La nicotina es algo muy malo del tabaco, pero el vapor del vaper tiene otras muchas sustancias químicas y partículas que pueden dañar el pulmón y traer otras consecuencias sobre la salud. Yo siempre les digo: si tú respiras de un tubo de escape no tiene nicotina, pero los gases tienen cantidad de cosas súper tóxicas para el pulmón. A nadie se le ocurre inhalarlo, ¿no? Aunque es un ejemplo extremo, con el vaper es lo mismo.

«La educación sexual de nuestros niños, desafortunadamente, está a expensas del porno que ven en Internet»

—Las ITS repuntan en Europa. España, entre los países más afectados. ¿Qué está fallando?

Confluyen diferentes factores. Por un lado, en general ha bajado la percepción del riesgo, sobre todo porque muchas ITS a día de hoy tienen tratamiento. Saber que no te vas a morir de eso y que va a haber tratamiento te hace perder el miedo. Luego, sin duda, está el factor de que la educación sexual de nuestros niños, desafortunadamente, está a expensas del porno que ven en Internet. En el porno no se da una educación sexual basada en el autocuidado, el consentimiento y la prevención. A pesar de que deberíamos estar en un escenario más favorable para una educación sexual de calidad, esta sigue faltando. Me consta que se están llevando a cabo iniciativas buenísimas, pero creo que desde las familias y desde las escuelas se debería trabajar más en ello. No son conversaciones fáciles y tenemos que empoderar a los padres para que sean formadores en educación sexual.

—Como pediatra, ¿qué cuestiones en el horizonte más cercano son las que más le preocupan?

Me preocupa muchísimo la salud mental infantojuvenil. No es normal la cantidad de ingresos y asistencias de niños con este tipo de problemas que estamos teniendo en las plantas de pediatría general. También me preocupa el impacto de las pantallas y, en general, la pérdida de hábitos saludables: el ejercicio, dormir bien, pasar tiempo en familia y en entornos que te cuidan. Y me preocupan mucho las desigualdades sociales y lo determinantes que son en salud. Hay que estar muy pendiente del niño que nace en un entorno menos favorable para que esté en igualdad de condiciones con los niños que tienen la suerte de nacer en un entorno más concienciado con su salud. Esto es un desafío como sociedad en conjunto, donde el pediatra o el psicólogo se siente como una hormiguita que no puede luchar contra ello.

—Y para cerrar con una nota positiva, porque parece que todo son datos que nos dicen que todo va a peor, ¿qué cuestiones serían motivo de celebración a día de hoy?

Noticias relacionadas

Hay muchos padres que se quieren preparar y quieren lo mejor para sus hijos, un bienestar tanto físico como emocional. Y en general hay discurso: hablamos de protección a la infancia, de mejorar la conciliación y los hábitos saludables. Hay más conciencia social que nunca sobre la importancia del cuidado de la infancia. Además, la pediatría ha dado un salto de gigante en el siglo XX. El desarrollo técnico-científico ha permitido la supervivencia y curaciones de niños que antes eran impensables.