¿Mi hijo tiene altas capacidades o solo es muy "despierto" para su edad?

A día de hoy se habla mucho de las altas capacidades, pero no son una novedad. Sin ir más lejos, en Galicia, la asociación ASAC lleva más de 30 años trabajando en visibilizar y orientar a los niños y niñas con altas capacidades, así como a sus familias y a los profesionales educativos.

Sin embargo, todavía existe un gran desconocimiento en la sociedad sobre qué significa exactamente que un menor tenga este dote, y la desinformación alimenta estereotipos que desdibujan en muchas ocasiones la realidad de las familias que lo viven en primera persona.

Por ejemplo, si un niño es muy "despierto" para su edad, ¿quiero eso decir que tiene altas capacidades? ¿O solo es un niño que presenta un desarrollo cognitivo precoz? ¿Existen diferencias entre una cosa y la otra?

¿Un niño precoz tiene siempre altas capacidades?

«La literatura especializada actual considera que todo niño con altas capacidades suele mostrar precocidad en algún momento, pero no todo niño precoz tiene altas capacidades», explican a FARO el pedagogo Iago Fonseca y la psicóloga clínica María Pacín, codirectores de Litus Caleo, centro especializado en identificación e intervención de personas con altas capacidades y talentos, ubicado en Vigo.

Talleres para deteccion de niños con altas capacidades. / Javier Teniente

Tal y como apuntan, un niño precoz evidencia una «adquisición temprana de los hitos de desarrollo esperados por edad, adelantándose y diferenciándose del resto de iguales». Esto ocurre, sobre todo, durante los primeros años de vida, en cuestiones relativas al vocabulario, la memoria, el cálculo o la lectura, y también es posible que vaya acompañado de «una capacidad inusual para relacionar ideas y conceptos que llaman la atención o una curiosidad que le lleva a hacer preguntas por encima de lo que uno puede esperar en un niño de esa edad».

«O desenvolvemento precoz é un fenómeno temporal, mentres que as altas capacidades son unha configuración cerebral e intelectual distinta e permanente» Javier Ares — Presidente de ASAC Galicia

Un pequeño con altas capacidades siempre presentará esta precocidad intelectual, pero «las altas capacidades no se tratan solo de ir "más rápido", sino de una capacidad de aprendizaje más profunda, compleja y a menudo autodirigida, que no tiende a "nivelarse con el tiempo», desarrollan los responsables de Litus, haciendo referencia a las investigaciones del doctor Javier Tourón.

«Por ejemplo, un niño precoz puede aprender a leer antes, mientras que un niño con altas capacidades suele, además, comprender relaciones complejas, plantear preguntas poco habituales, identificar patrones, formular hipótesis y mostrar un pensamiento más elaborado», añaden.

El presidente de ASAC Galicia, Javier Ares, lo resume de esta manera: «O desenvolvemento precoz é un fenómeno temporal, mentres que as altas capacidades son unha configuración cerebral e intelectual distinta e permanente».

¿Existen los "falsos positivos" en las altas capacidades?

Como todo niño o niña con altas capacidades presenta un desarrollo cognitivo precoz, a veces hay quienes se preguntan si esta condición no puede "diluirse" con el tiempo, si la evolución que antaño fue adelantada puede "igualarse" al del resto de personas de su edad.

Javier Ares es contundente: «ASAC Galicia naceu fai máis de 30 anos conectado á Unidade de Atención Educativa de Altas Capacidades da USC e, en todo este tempo, non coñecemos ningún caso onde as altas capacidades “desaparezan” co paso do tempo, iso é un bulo sen base científica. Por desgraza, o habitual segue sendo que queden moitísimos casos sen identificar».

En Galicia hay identificados unos 3.600 niños y niñas con altas capacidades. / Envato

Con todo, sí puede haber confusión en los resultados de las pruebas que se realizan para identificar esta condición. «Hemos acompañado a familias que han visto como sus hijos son acreditados y posteriormente les han retirado la acreditación al cambiar el departamento de orientación», explican Iago Fonseca y María Pacín. «Generalmente esto ocurre por haber realizado una mala selección de la prueba (con baremos desfasados o con intervalos de confianza muy amplios) o por un sesgo por parte del evaluador (escaso rigor al seguir las instrucciones de la prueba) o no tener en cuenta otras características propias del alumno (tdah, tea, etc.)».

Desde Inventiva Asociación, organización sin ánimo de lucro que apoya a las familias de la provincia de Pontevedra con hijos con AACC, explican con ayuda de la experta Paulina Banfalvi que, precisamente, existen diversos test para identificar estas capacidades y cada uno pondera de manera diferente, por lo que los resultados podrían fluctuar.

«Si reducimos la consideración de altas capacidades a la puntuación obtenida en cualquier prueba en cualquier momento, sí, hay diversos estudios, y muy sólidos, que confirman que, en la población de estudiantes con altas capacidades, estas puntuaciones pueden variar en función del tipo de prueba. Eso no significa que el potencial del individuo se haya "disipado". Significa que tenemos que seleccionar las pruebas en función del perfil del niño o niña y valorar los resultados en un contexto de evaluación multicriterial en la que es el evaluador, y no las pruebas, el que toma las decisiones. Y esto sin duda implica contar con profesionales con la suficiente experiencia y pericia para interpretar los resultados en el contexto del perfil de cada estudiante», afirman desde Inventiva.

¿Hay una edad "recomendable" para identificar las AACC?

Existe un consenso entre los profesionales consultados para este reportaje sobre esta pregunta: no es que haya una edad recomendada como tal para el diagóstico de las altas capacidades, sino que lo importante es detectarlas «lo antes posible». «En primeiro lugar, porque é un dereito para se coñezan mellor a si mesmos, pero tamén porque así as familias teremos ferramentas e coñecementos para acompañalos da mellor maneira», apunta el presidente de ASAC Galicia.

Para la asociación Inventiva también es importante reconocer de forma temprana esta neurodivergencia, debido a cómo funciona actualmente el sistema educativo. «Si contamos con docentes o estructuras que no responden de forma natural al mayor desarrollo, potencial, motivación o implicación que algunos estudiantes muestran, y solo actúan cuando existe una evaluación psicopedagógica, entonces tenemos que identificar cuanto antes mejor», reflexionan.

Teniendo todo esto en cuenta, los codirectores de Litus señalan que «sería recomendable evaluar a partir de los 8 años, para asegurar que ese desarrollo precoz se mantiene y se refleja en las distintas áreas evaluadas». Y es que, como explican, el cerebro está en proceso de maduración cognitiva hasta esa edad y «la precocidad, por sí sola, no garantiza que en etapas posteriores mantenga un rendimiento excepcional o una capacidad intelectual muy superior».

¿Qué sucede si no se identifican los casos?

Actualmente, en Galicia, según los últimos datos publicados, hay en torno a 3.600 niños y niñas con altas capacidades identificados. Pero podrían ser muchos más.

Alumnos en clase, en imagen de archivo / EUROPA PRESS

«O consenso científico di que o 10% da poboación ten altas capacidades, polo tanto en Galicia debería haber máis de 40.000 estudantes identificados», cuenta Javier Ares, quien reclama poner en marcha desde la administración una campaña de identificación en Galicia. «Obviamente, estamos moi lonxe dunhas cifras razoables de identificación e, por suposto, a anos luz dun problema de sobreidentificación nas altas capacidades. E parécenos tamén grave que a tendencia da evolución da identificación na nosa comunidade estea por debaixo de gran parte de España».

Desde Inventiva subrayan que «es necesario comprender que lo importante, en el contexto de la escuela, no es tanto la identificación, sino la respuesta». Es decir, es posible encontrar a estudiantes con AACC que nunca han sido identificados, pero que han podido tener un desarrollo positivo, y también lo contrario: individuos que sí lo han sido, pero la respuesta educativa no ha sido adecuada «o incluso no ha habido ninguna respuesta». «Y de nuevo, su desarrollo dependerá del ajuste entre su perfil y el contexto académico y familiar», matizan.

«Parécenos grave que a tendencia da evolución da identificación na nosa comunidade estea por debaixo de gran parte de España» Javier Ares — Presidente de ASAC Galicia

En esta línea, los profesionales de Litus Caleo, referenciando de nuevo las teorías de Javier Tourón, reconocen que el "pasar desapercibidos" puede generar que los alumnos con AACC nunca lleguen a desarrollar sus talentos o provocar una «elevada desmotivación académica que ponga en riesgo su éxito escolar y profesional».

«¿Te imaginas que Michael Phelps, máximo condecorado en natación, no hubiese desarrollado su potencial porque su entrenador no lo “hubiera visto” cuando era pequeño? Por desgracia esto sucede a menudo, en consulta atendemos a adultos que, tras ser evaluados, explican como en el colegio se sentían incomprendidos y se les veía como alumnos disruptivos, pesados y molestos», ilustran.

¿Qué demandan las familias?

Javier Ares, presidente de ASAC Galicia, traslada tres ideas principales que le gustaría que calaran en la sociedad: «As altas capacidades son ciencia, existen a pesar de que alguén decida crer ou non crer nela; equidade non é tratar a todos igual, é dar a cada alumno e alumna o que necesita; e defender as altas capacidades é defender unha educación máis xusta».

«La respuesta a este alumnado pasa por una escuela personalizada, orientada a desarrollar e impulsar el potencial de todos. Pasa por virar hacia modelos de aprendizaje activos, multinivel, que implican pensamiento crítico y creativo y que permite a nuestros estudiantes tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. No son valores exclusivos para este alumnado, son valores defendidos por los investigadores en el campo de la inclusión educativa. Son modelos que benefician a todo el alumnado», defienden desde la organización pontevedresa.