Desmitificar con humor y entre fogones el amor romántico: Gondomar acoge una obra de teatro educativa
El Auditorio Lois Tobío será el escenario el próximo 14 de junio de la pieza ‘Quen ben te quere, farache rir’, protagonizada por la actriz y humorista Arantxa Treus
¿Cuáles son los «ingredientes» de una relación sana? La obra de teatro ‘Quen ben te quere, farache rir’ responde a esta pregunta entre fogones y con una dosis de humor. El Auditorio Lois Tobío de Gondomar acogerá el próximo 14 de junio a las 19.00 horas esta pieza pensada para adolescentes, familias y la comunidad educativa.
‘Quen ben te quere, farache rir’ está protagonizada por la actriz y cómica gallega Arantxa Treus y la especialista en igualdad y educación sexual integral Sabela Salgueiro. Cuenta, además, con la colaboración de Leticia Costas, CEO de Kidcode y diseñadora de proyectos de innovación educativa.
Mediante la representación de un concurso de cocina, MasterLove Chef, la obra «invita al público a identificar los “ingredientes” de las relaciones sanas y a cuestionar ideas muy presentes en nuestra cultura, como los celos entendidos como prueba de amor, la dependencia emocional o la idealización del sufrimiento en pareja», expone la propia organización.
La pieza se estrenó con una gran acogida en noviembre del pasado año en el Multiusos da Xunqueira, en Redondela. «Educar también es reír, y reír también es educar», resume.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Vende 4 pisos en 2022 y exige que se los devuelvan porque ahora son más caros