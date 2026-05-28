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Desmitificar con humor y entre fogones el amor romántico: Gondomar acoge una obra de teatro educativa

El Auditorio Lois Tobío será el escenario el próximo 14 de junio de la pieza ‘Quen ben te quere, farache rir’, protagonizada por la actriz y humorista Arantxa Treus

Sabela Salgueiro, Leticia Costas y Arantxa Treus, en la representación en Redondela en el estreno de la pieza.

Sabela Salgueiro, Leticia Costas y Arantxa Treus, en la representación en Redondela en el estreno de la pieza. / Ricardo Lago

Edgar Melchor

¿Cuáles son los «ingredientes» de una relación sana? La obra de teatro ‘Quen ben te quere, farache rir’ responde a esta pregunta entre fogones y con una dosis de humor. El Auditorio Lois Tobío de Gondomar acogerá el próximo 14 de junio a las 19.00 horas esta pieza pensada para adolescentes, familias y la comunidad educativa.

‘Quen ben te quere, farache rir’ está protagonizada por la actriz y cómica gallega Arantxa Treus y la especialista en igualdad y educación sexual integral Sabela Salgueiro. Cuenta, además, con la colaboración de Leticia Costas, CEO de Kidcode y diseñadora de proyectos de innovación educativa.

Las tres participantes de la obra, que también involucra al público.

Las tres participantes de la obra, que también involucra al público. / Ricardo Lago

Mediante la representación de un concurso de cocina, MasterLove Chef, la obra «invita al público a identificar los “ingredientes” de las relaciones sanas y a cuestionar ideas muy presentes en nuestra cultura, como los celos entendidos como prueba de amor, la dependencia emocional o la idealización del sufrimiento en pareja», expone la propia organización.

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La pieza se estrenó con una gran acogida en noviembre del pasado año en el Multiusos da Xunqueira, en Redondela. «Educar también es reír, y reír también es educar», resume.

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