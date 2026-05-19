Ricardo Moure, biólogo: «Todos tenemos nuestro lugar en el mundo, tanto los animales como las personas»

¿Sabías que algunos peces se comunican mediante pedos, que hay lagartos capaces de disparar sangre por los ojos o que ciertas cucarachas pueden comer hasta pintura o silicona? Estos son solo algunos de los animales «asquerosos» que aparecen en el nuevo libro del divulgador científico Ricardo Moure, «Bichos superraros y asquerosos para futuros científicos». Una divertida y sorprendente oda a esos bichos raros que, aunque generen rechazo, cumplen funciones fundamentales en la naturaleza.

¿Siempre supo que quería estudiar Biología?

De pequeño sí que era el típico niño «bichero» que iba con su bote con agujeritos en la tapa cogiendo saltamontes, escarabajos o mariposas para buscar en los libros qué eran y luego soltarlos. Tenía mucha curiosidad por los animales.

¿Cómo surgió la idea de escribir un libro para niños?

La propuesta vino de la editorial. Me plantearon hacer un libro sobre bichos un poco asquerosos o cochinos y enseguida me encantó la idea, porque desde pequeño siempre me hicieron mucha gracia las cacas, los pedos y todas esas cosas que a los niños les fascinan. Y además me di cuenta de que ahí había una oportunidad enorme para enseñar biología. Hay muchísimos animales relacionados con cosas que a los niños les parecen asquerosas y que sirven para explicar adaptación, fisiología o conservación. En cuanto me hicieron la propuesta, en diez minutos ya les había enviado una lista enorme de animales para incluir.

¿Por qué decidió centrar el libro precisamente en animales ‘asquerosos?

Porque a los niños les fascinan esas cosas. Las cacas, los pedos, los bichos raros… generan muchísima curiosidad y además son una puerta de entrada fantástica para hablar de ciencia. Detrás de todas esas cosas aparentemente asquerosas hay muchísima biología: adaptación, comportamiento animal, conservación… Me parecía una forma muy divertida de acercarles al conocimiento. Hay animales que generan rechazo simplemente porque son feos, raros o porque hacen cosas que nos parecen desagradables, pero todos tienen una función importantísima en la naturaleza. Los escarabajos que comen excrementos, por ejemplo, reciclan nutrientes fundamentales para los ecosistemas. Las cucarachas son supervivientes increíbles. Incluso las palomas, que mucha gente detesta, son animales inteligentísimos. El libro también intenta reivindicar eso: que lo raro o lo asqueroso también merece respeto.

«Cada bicho tiene algo increíble detrás, aunque nos parezca desagradable» Ricardo Moure — Biólogo, Doctor en Biotecnología biomédica y divulgador científico

¿Se quedaron animales fuera? ¿Habrá una segunda parte?

Ojalá. Se quedaron muchísimos fuera. Por ejemplo, las polillas, que son fascinantes por la capacidad que tienen de captar feromonas con las antenas. También los escarabajos coprófagos, que son fundamentales porque reciclan los nutrientes de la naturaleza. Sin ellos el campo estaría lleno de excrementos y esos nutrientes no volverían al suelo. Incluso las palomas, que mucha gente considera asquerosas, son animales inteligentísimos y fascinantes. Hay material de sobra para una segunda parte.

En el libro también hay un mensaje de concienciación sobre el cuidado de los seres vivos. ¿Por qué cree que es importante?

Porque muchas veces los animales son la puerta de entrada a la ciencia para los niños. Es lo primero que despierta su curiosidad. Además, creo que en la divulgación se infravaloran muchísimo los contenidos sobre medio ambiente, animales o ecosistemas, como si fueran una ciencia menor. Y eso es un error enorme. La biología de la conservación, por ejemplo, puede ayudarnos a prevenir futuras pandemias. Muchos virus surgen precisamente por la invasión humana de ecosistemas salvajes. También estamos extinguiendo especies a un ritmo brutal. Por eso es importante reivindicar toda esta parte de la ciencia. Y luego está el mensaje más humano del libro. Muchos de estos animales son feos, raros o asquerosos, y el libro también habla un poco de aceptación: de entender que todos tenemos nuestro lugar en el mundo, tanto los animales como las personas.

Aunque es un libro para niños, también parece pensado para que los adultos disfruten...

Sí, totalmente. Desde el principio quisimos que los padres también aprendieran y se divirtieran. Por eso buscamos curiosidades poco conocidas y contamos con Marta Piedra como ilustradora, porque tiene una capacidad increíble para hacer dibujos muy divertidos también para los adultos. Queríamos que el libro funcionara a distintos niveles.

¿Qué le gustaría que se llevasen los lectores después de leer el libro?

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Me gustaría que entendieran que todos los seres tienen su lugar en el mundo y que incluso las cosas más raras, feas o asquerosas tienen una razón de ser. El libro es una especie de oda a lo raro. Por ejemplo, los arenques se comunican mediante pedos para coordinarse en la oscuridad y evitar depredadores. El lagarto cornudo lanza sangre por los ojos para defenderse. Las cucarachas son capaces de comer casi cualquier cosa porque descienden de animales que ya se alimentaban de plantas y hongos venenosos. Cada bicho tiene algo increíble detrás, aunque nos parezca desagradable. Al final el libro habla mucho de aceptación. De entender que todos tenemos nuestro lugar en el mundo, incluso aquello que parece más extraño o desagradable. Creo que es un mensaje bonito para los niños: que las rarezas también pueden ser virtudes.