Graduaciones de instituto: entre la boda y el bautizo

Hace dos años, la periodista Olga Pereda de El Periódico publicaba la noticia Las fiestas de graduación a la americana se imponen en colegios e institutos: ¿moda simpática o despropósito?. En esta pieza, Pereda exponía cómo se estaba implantando la tendencia de celebrar el final de cada etapa escolar con una pompa que ya en ese momento suponía un gasto inasumible para muchas familias que, con todo, hacían un esfuerzo para que sus hijos pudiesen participar.

Aunque en esta pieza nos vamos a centrar en el apartado puramente crematístico de la cuestión, también es importante señalar que la dimensión adquirida por estos eventos en etapas anteriores al instituto puede resultar problemática para los propios estudiantes. Un mayor gasto en un evento como pasar de infantil a primaria puede hacer visibles las diferencias económicas entre las familias y condicionar el desarrollo de las relaciones dentro de una clase para las siguientes etapas. Por otra parte, como relata una madre cuyo hijo acaba de pasar por este proceso, el propio niño se siente un poco amedrentado ante la perspectiva del nuevo curso cuando se le da tanta importancia a la transición.

Las comparaciones, la presión de las redes y el filón económico para algunas empresas de este tipo de eventos suben los precios. Con esta tendencia, asistir a una graduación entra por coste en la misma categoría que hacerlo a a una boda o un bautizo. ¿Pero de cuánto estamos hablando?

Ropa, cena y viaje: de 300 a 1.000 euros por alumno

En un vistazo en alguna de las principales marcas de ropa como Zara o las que trabajan en El Corte Inglés vemos que trajes y vestidos se mueven en una media de entre los 50 y los 300 euros. Las marcas que cuentan con una línea dirigida específicamente a los adolescentes ya incluyen todo un apartado dedicado a las graduaciones y eventos, como en el caso de Mango Teen. Siempre hay quien opta por la opción más económica e incluso por repetir outfit si hace poco han asistido a una boda o celebración por el estilo, pero lo habitual es estrenar, dejándose entre 100 y 200 euros de media en el traje o vestido, a lo que debemos sumarle otros 50 o 60 euros en calzado —viendo los precios que manejan estas marcas— y otros complementos como pueden ser los bolsos. En definitiva, una media de 200 o 250 euros solo en ropa.

Después del evento llega la cena y la fiesta. Una madre entrevistada para esta noticia cuenta que la cena en el Restaurante Lisboa del Hotel Zenit para la graduación de su hija y el alquiler de la discoteca Nébula en Santiago de Vigo sale a 59 euros por participante.

En los últimos años, las agencias de viajes también se han subido al carro de las graduaciones. Estas empresas ofrecen un planning completo con billetes de avión o de tren, hoteles y seguros —todo previa firma de los tutores legales— para celebrar el fin de una etapa y el paso a la vida universitaria. Los destinos predilectos muestran dos opciones claras: destinos dirigidos a la fiesta como Malta o Mallorca y destinos para descubrir Europa, siendo el más popular el Interrail. En Galicia, la empresa Viaxes Galitur es un buen ejemplo de los servicios ofertados para egresados de Bachillerato: asesoramiento personalizado, seguro de viaje y de cancelación, itinerario digital, alojamiento en hoteles y hostels, gestión de la documentación, atención 24h en caso de urgencias en destino, gestión de entradas para eventos y festivales. Una oferta similar a la de la agencia Survivors, con oficina en A Coruña, que plantea itinerarios que van desde los 550 euros por un recorrido de 8 días en Europa central, hasta viajes de 20 días por 2050 euros. Comparando las distintas agencias, las ofertas más populares oscilan entre los 500 y los 600 euros.

Nos movemos en una horquilla amplia que varía en función de las posibilidades de cada familia. Con todo, con los precios que hemos podido repasar la cuenta sigue siendo elevada. Una familia que opte por las opciones más económicas seguirá teniendo un gasto que ronda los 300 euros entre ropa y cena. Para quienes se mueven en el precio medio e incluyen el viaje, el coste de la graduación de su hija o hijo no bajará de los 800 euros, pudiendo ir hasta los 1.000.